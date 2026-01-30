10 месеца след пожара Тревененската школа все още е без покрив

10 месеца след големия пожар Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа" все още няма покрив. Процедурите по възлагане на обществена поръчка се бавят, а през това време при всеки дъжд или сняг щетите по сградата стават все по-големи. Учебните занятия се провеждат в две отделни сгради, а това създава огромни трудности за учениците и учителите.

В края на първия учебен срок учениците в Тревненската школа продължават да се месят по няколко пъти на ден в друго училище за общообразователните предмети, а за практическите си занятия идват в основната сграда, където учат под капещ покрив и сред рушащи се класни стаи.

Мартин Лалев, преподавател в НГПИ "Тревненска школа": "Трудно се мотивират ученици в такава ситуация." Петър Кирчев, преподавател в НГПИ "Тревненска школа": "С всички усилия се опитваме да провеждаме нормален учебен процес."

Все повече обаче тази надежда избеледнява, тъй като почти година след пожара административните процедури са на ниво избор на фирма и възлагане на обществена юпоръчка. От Министерство на културата заявиха за БНТ, че е назначена оценителна комисия, която работи при спазване на предвиденият срок по закон.

Но именно срокът е това, което най-много притеснява ръководството на гимназията.

Орфей Миндов, директор на НГПИ "Тревненска школа": "Процедурата на обществената поръчка е направена на общо основание. Четири фирми са кандидатствали. Примерно си представям, че до седмициа една ще бъде избрана, но останали имат право да обжалват и това ще се проточи. Трябва да има някакво държавническо решение, да има такива мерки и решения, които да бъдат по неотложност."

В най-студените месеци гимназията плаща за отопление и комунални услуги и на двете сгради, които полза, което води до двойни разходи за училищния бюджет.