БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

10 месеца след пожара Тревененската школа все още е без покрив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Учениците се месят по няколко пъти на ден в друго училище, а за практическите си занятия идват в основната сграда

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

10 месеца след големия пожар Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа" все още няма покрив. Процедурите по възлагане на обществена поръчка се бавят, а през това време при всеки дъжд или сняг щетите по сградата стават все по-големи. Учебните занятия се провеждат в две отделни сгради, а това създава огромни трудности за учениците и учителите.

В края на първия учебен срок учениците в Тревненската школа продължават да се месят по няколко пъти на ден в друго училище за общообразователните предмети, а за практическите си занятия идват в основната сграда, където учат под капещ покрив и сред рушащи се класни стаи.

Мартин Лалев, преподавател в НГПИ "Тревненска школа": "Трудно се мотивират ученици в такава ситуация."

Петър Кирчев, преподавател в НГПИ "Тревненска школа": "С всички усилия се опитваме да провеждаме нормален учебен процес."

Все повече обаче тази надежда избеледнява, тъй като почти година след пожара административните процедури са на ниво избор на фирма и възлагане на обществена юпоръчка. От Министерство на културата заявиха за БНТ, че е назначена оценителна комисия, която работи при спазване на предвиденият срок по закон.
Но именно срокът е това, което най-много притеснява ръководството на гимназията.

Орфей Миндов, директор на НГПИ "Тревненска школа": "Процедурата на обществената поръчка е направена на общо основание. Четири фирми са кандидатствали. Примерно си представям, че до седмициа една ще бъде избрана, но останали имат право да обжалват и това ще се проточи. Трябва да има някакво държавническо решение, да има такива мерки и решения, които да бъдат по неотложност."

В най-студените месеци гимназията плаща за отопление и комунални услуги и на двете сгради, които полза, което води до двойни разходи за училищния бюджет.

#Тревненска школа #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
3
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
4
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
5
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
6
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Регионални

Жителите на седем села в добричката община Крушари на протест срещу ветроенергиен парк
Жителите на седем села в добричката община Крушари на протест срещу ветроенергиен парк
След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград
Чете се за: 02:07 мин.
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
Оцветена в червено вода в централната част на Пловдив предизвика тревога Оцветена в червено вода в централната част на Пловдив предизвика тревога
Чете се за: 00:37 мин.
Протест във Враца заради поредната жертва в тежка катастрофа на Е-79 Протест във Враца заради поредната жертва в тежка катастрофа на Е-79
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото,...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори? Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ