Личният архив на княз Александър I Батенберг вече е в България

Ценни документи и предмети от личния архив на княз Александър I Батенберг бяха тържествено предадени на страната ни на церемония в Българския културен институт във Виена. Архивът беше дарен от Михаел Грьолер, наследник на рода Батенберг, а от българска страна го прие Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“.

Архивът съдържа стари снимки от детството на княза, семейни албуми, личен печат и предмети с герба на Княжество България. В него се пазят и писма от важни български личности, както и документи за връзката му с България след като вече не е бил неин владетел.

Особено интересни са и старите фотографии от времето на Руско-турската война и българското опълчение.

Архивът включва 44 документа и предмета и ще помогне да научи повече за историята на България и за човека, който е бил първият ѝ княз след Освобождението.