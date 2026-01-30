БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

За случая е информирана полицията, започнало е разследване

Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Лекари от УМБАЛ - Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия. По закон то се продава само с рецепта, но е купено свободно в аптеката от група тийнейджъри, решили да го приемат, за да "се повеселят". Знаели за действието му от коментари в социалните мрежи.

"Веселбата" завършва в Шокова зала на болницата, с промивка на стомаха и спешна реанимация. След изпиване на пет хапчета по 75 мг, едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. Прието е с опасност за живота, прави няколко гърча, налагат се интензивно лечение и наблюдение. След няколко дни в болницата вече е изписано у дома.

"Това е поредният случай на предозиране точно с този медикамент, който не трябва да се продава без рецепта. Момчетата дойдоха да видят приятеля си. Бяха разкаяни и разстроени. Когато се върна в съзнание, той също се разплака и се извини на майка си. Всички плачеха – и деца, и родители", разказа д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение на УМБАЛ - Бургас и дежурна в нощта, в която е прието детето.

За случая е информирана полицията. Започнало е разследване за това как опасният медикамент е бил закупен свободно, въпреки че по закон се отпуска единствено с лекарско предписание. По информация на децата, лекарството е купено от малка аптека в Бургас. То се използва при пациенти с епилепсия за потискане на пристъпите. Приеман от здрави хора обаче, има обратен ефект – възбужда мозъка и води до тежки гърчове.

През последните месеци тревожно зачестяват случаите на деца, приети в болницата след предозиране с опасни лекарства и суицидни опити, при които също са използвани медикаменти. Един от тях е на 13-годишно момиче, което си инжектира инсулина на леля си след любовна мъка, след като родителите му забраняват връзка с по-възрастен мъж.

Лекарите отправят апел към родителите да бъдат особено внимателни в крехката тийнейджърска възраст. Те съветват да се следи за промени в поведението – внезапна затвореност, смяна на настроения, засилен интерес към опасни "предизвикателства" в социалните мрежи, както и разговори между връстници, свързани с медикаменти, експерименти и търсене на силни усещания. Изключително важно е да се поддържа постоянен, спокоен и доверителен диалог, да се проявява интерес към тяхната среда, онлайн съдържанието, което следят, и емоционалните им преживявания, особено при любовни разочарования, чувство за отхвърляне или натиск от страна на връстници.

#УМБАЛ-Бургас #лекарство #спасено дете #епилепсия

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
2
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
3
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
4
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Какво време ни очаква през февруари?
5
Какво време ни очаква през февруари?
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
6
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Регионални

Блокадата продължава: Границата със Северна Македония е отворена още снощи, а със Сърбия е затворена за камиони
Блокадата продължава: Границата със Северна Македония е отворена още снощи, а със Сърбия е затворена за камиони
Последен ден с противоепидемични мерки срещу грипа в област Бургас Последен ден с противоепидемични мерки срещу грипа в област Бургас
Чете се за: 00:37 мин.
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:42 мин.
Докога ще останат в сила старите цени на синя и зелена зона в София? Докога ще останат в сила старите цени на синя и зелена зона в София?
Чете се за: 01:17 мин.
Такса смет за хората от засегнатите от кризата райони няма да бъде намалена Такса смет за хората от засегнатите от кризата райони няма да бъде намалена
Чете се за: 03:22 мин.
Тротинетките вече ще подлежат на регистрация Тротинетките вече ще подлежат на регистрация
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Никола Минчев: Влизането на Румен Радев в парламентарната политика е сериозно предизвикателство Никола Минчев: Влизането на Румен Радев в парламентарната политика е сериозно предизвикателство
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Блокадата продължава: Границата със Северна Македония е отворена...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Удар срещу трафика на хора: Как е действала разбитата от ГДБОП...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Премиера на документалния филм "Мелания"
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Проливни валежи и опасност от наводнения в петък
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ