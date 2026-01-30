Първа помощ: 9 от 10 души с внезапен сърдечен арест умират преди да стигнат до болница

Отпадат глобите за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест от хора без медицинско образование и квалификация. Това решиха депутатите. Така всеки, който види човек в безсъзнание със затруднено дишане може да опита да го спаси с автоматичен дефибрилатор. Такива устройства вече са монтирани на няколко места в София.

В България внезапен сърдечен арест засяга около 10 000 души годишно.

проф. Кирил Карамфилов, началник на Клиника по кардиология, УМБАЛ "Александровска", председател на ДКБ: "По-често се среща при млади хора при интензивни спортисти. Не рядко срещаме подобно състояние и при по-възрастни пациенти. Сърцето не може да извърши помпената си функция. В болшинството от случаите то спира."

9 от 10 души с внезапен сърдечен арест умират преди да стигнат до болница. Те имат шанс да живеят, ако получат първа помощ в първите 3 минути. Затова на много обществени места у нас са монтирани автоматични дефибрилатори.

проф. Кирил Карамфилов, началник на Клиника пои кардиология, УМБАЛ "Александровска", председател на ДКБ: "Именно благодарение на високодозисното използване на ток може да се възстанови нормалното функциониране на сърцето".

Устройствата са адаптирани за употреба от хора без медицинско образование.

Александър Манушев, фондация "Първите 3 минути": "Много от съвременните дефибрилатори ви дават дори обратна връзка за това дали качествено оказвате първа помощ. Те отчитат притисканията на сърцето, които правите. Те са един асистент в цялостния процес на спасяване".

Почти всички учители и ученици в Националната финансово-стопанска гимназия са обучени да оказват първа помощ с автоматичен дефибрилатор.

Стефани Цветова, ученик в НФСГ: "Да проверим неговата дихателна функция, да проверим дали сърцето му бие. След което да се обадим на 112, ако виждаме, че човекът има тази потребност и да преминем към сърдечен масаж и, ако има дефибрилатор в околността, той да бъде донесен и използван". Дария Михайлова, зам.-директор "Учебна дейност", НФСГ: "Училището е място, в което вярваме, че учениците трябва да придобиват практични умения. Оказването на първа помощ е едно от най-ключовите умения, които младите хора в българското общество трябва да имат, за да можем всички да бъдем по-спокойни".

С промени в Закона за здравето депутатите отмениха санкциите за оказване на първа помощ при сърдечен арест с автоматичен дефибрилатор oт хора без медицинско образование.

Александър Манушев, фондация "Първите 3 минути": "Това трябва да доведе до много масови обучения. В много от европейските държави повече от 10% от населението е специално обучено за оказване на първа помощ при сърдечен арест."

У нас на различни места са монтирани около 1000 автоматични дефибрилатора.