Джанан Дурал от Джанан Дурал
По света
Разликата с COVID-19 е, че заразата много трудно се предава от човек на човек

Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа. Макар и да не е нов, вирусът е с изключително висока смъртност, а лекарство или ваксина срещу него все още няма. Разликата с COVID-19 е, че заразата много трудно се предава от човек на човек. Какви са симптомите на Нипа и как да се предпазим?

Температура, главоболие, болки в мускулите, повръщане и болки в гърлото - първоначалните симптоми на вируса Нипа, които обаче могат да бъдат свързани например и с обикновен грип.

В случай на влошаване пациентите изпитват замайване и сънливост, развиват остра пневмония и дихателни проблеми. Най-тежките случаи стигат до енцефалит, а след това изпадат в кома.

проф. Пол Хънтър, вирусолог: "Проблемът е, че част от симптомите са изключително тежки и смъртните случаи са между 45% и 75%. Това, което убива заразените пациенти, най-често е енцефалитът - тази тежка инфекция води до подуване на мозъка. Човек се чувства зле, а по-късно изпада в кома - това, висока температура и чувствителност към светлина, са тревожните симптоми."

Като първоизточник на вируса Нипа е сочен вид плодояден прилеп. От неговите изпражнения или слюнка заразата може да се предаде на плодове и на животни. До хората достига от замърсени храни и напитки и подобно на COVID, като превантивна мярка се преоръчва да се спазва добра хигиена. Макар да няма одобрена ваксина или лекарство, работата по търсене на лек за вируса продължава.

проф. Пол Хънтър, вирусолог: "В момента лечението е симптоматично и се полагат усилия най-вече човекът да оцелее по време на пика на заразата. Но няма средство, което да убива вируса."

Първият регистриран случай е през 1999 г. в Малайзия. Периодично в Индия наблюдават бум на заболели и контакти. Именно в една индийска провинция е и настоящото огнище на Нипа, където има двама потвърдени болни и близо 200 лица, които не са проявили симптоми.

Тайланд, Индонезия и Малайзия обявиха, че въвеждат допълнителни мерки по летищата, включително термокамери. Те обаче може и да не са докрай ефективни, предупреждават експерти, тъй като инкубационният период на заразата е 14 дни.

Заразяване от човек на човек е изключително трудно - единствените случаи на заболели, са хора, които са били в близък контакт с болни - техните семейства или хората, които са се грижили за тях и не са спазвали предпазни мерки.

