БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
10
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след...
21:11, 30.01.2026 (обновена)
Чете се за: 03:35 мин.
Петима от "домовата книга" казаха...
18:27, 30.01.2026
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
18:17, 30.01.2026
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
14:47, 30.01.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
14:10, 30.01.2026
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
12:53, 30.01.2026
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
12:45, 30.01.2026 (обновена)
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
12:01, 30.01.2026
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
10:10, 30.01.2026
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
00:12, 30.01.2026
Чете се за: 02:27 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Други спортове
Спорт
Спортни новини 30.01.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 30.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:42, 30.01.2026
В борба със затлъстяването: Предлагат да се въведе данък върху...
20:37, 30.01.2026
Първа помощ: 9 от 10 души с внезапен сърдечен арест умират преди да...
20:25, 30.01.2026
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
20:11, 30.01.2026
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
19:56, 30.01.2026
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради...
19:40, 30.01.2026
Прехвърлянето на автомобили да става електронно без нотариална...
18:59, 30.01.2026
Сърфингът става официален училищен спорт в Хавай
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
3
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
4
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
5
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
6
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Реклама
Най-четени
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
5
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 30.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 30.01.2026 г., 6:30 ч.
06:30, 30.01.2026
Спортни новини 29.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 29.01.2026
Спортни новини 29.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 29.01.2026
Спортни новини 29.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 29.01.2026
Спортни новини 28.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 28.01.2026
Реклама
Водещи новини
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
20:53, 30.01.2026 (обновена)
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
17:39, 30.01.2026
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
18:05, 30.01.2026
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
19:56, 30.01.2026
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
20:25, 30.01.2026
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди...
17:51, 30.01.2026
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
20:10, 30.01.2026
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
20:11, 30.01.2026
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ