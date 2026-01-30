Реакция на НЗОК след репортаж на БНТ: Одобрена е подмяна на протеза на човек с увреждане след три отказа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Мая Димитрова от Мая Димитрова
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След репортаж на БНТ Здравната каса установи пропуск в информационната си система.

Вчера ви разказахме как три месеца мъж с увреждане не може да подмени подколянната си протеза, въпреки че има право на това. Три пъти получава отказ от касата, тъй като лекарската комисия отбелязва със закъснение в системата, че той работи.

Същевременно от НЗОК обясняват на пациента, че не може сам да представи нужните документи, но и не вземат предвид нанесената корекция, тъй като не е била видима в техния софтуер. В писмо до медиите НЗОК казват, че незабавно са предприели действия за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще и вече има издадено одобрение за подмяна на протезата на пациента.

