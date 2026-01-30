В Загреб започна срещата на върха на Европейската народна партия.В рамките на форума лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разговаря с председателя на ЕНП Манфред Вебер.
Пред Вебер Бойко Борисов е заявил, че България е постигнала сериозен икономически напредък със 113 млрд. евро Брутен вътрешен продукт и така се е наредила в топ 5 на държавите в Евросъюза по темп на растеж.
Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Разбира се, разказах му и за съвета за мир, разказах му и за всичко, което се случва с борбата с нелегалната миграция. България е пример за това. За нашите проекти в енергетиката, в ядрената енергия, развитието и проблемите, които имаме в сферата на рафинериите, очакването за продажба на "Лукойл". Много теми. За радост, мога да кажа, че България стои изключително стабилно в очите на всички наши европейски партньори. Отчита се това, че ние сме твърдо зад решенията на Европейската комисия, Европейския съвет, в клуба на желаещите, в подкрепата си за Украйна и в крайна крайщата за мир."