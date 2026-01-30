БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след...
Чете се за: 03:52 мин.
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Загреб започна срещата на върха на Европейската народна партия

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Загреб започна срещата на върха на Европейската народна партия.В рамките на форума лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разговаря с председателя на ЕНП Манфред Вебер.

Пред Вебер Бойко Борисов е заявил, че България е постигнала сериозен икономически напредък със 113 млрд. евро Брутен вътрешен продукт и така се е наредила в топ 5 на държавите в Евросъюза по темп на растеж.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Разбира се, разказах му и за съвета за мир, разказах му и за всичко, което се случва с борбата с нелегалната миграция. България е пример за това. За нашите проекти в енергетиката, в ядрената енергия, развитието и проблемите, които имаме в сферата на рафинериите, очакването за продажба на "Лукойл". Много теми. За радост, мога да кажа, че България стои изключително стабилно в очите на всички наши европейски партньори. Отчита се това, че ние сме твърдо зад решенията на Европейската комисия, Европейския съвет, в клуба на желаещите, в подкрепата си за Украйна и в крайна крайщата за мир."

# Манфред Вебер #среща на ЕНП #Загреб #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
2
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
3
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
4
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
5
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
6
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
5
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Европа

След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Бракът не е договор за секс без съгласие: Франция готви законови промени за край на "съпружеските задължения" Бракът не е договор за секс без съгласие: Франция готви законови промени за край на "съпружеските задължения"
Чете се за: 03:07 мин.
ЕК прекрати производството срещу България за стойностите за серен диоксид във въздуха ЕК прекрати производството срещу България за стойностите за серен диоксид във въздуха
Чете се за: 02:25 мин.
Ватиканът планира откриването на бистро на покрива на базиликата "Свети Петър" Ватиканът планира откриването на бистро на покрива на базиликата "Свети Петър"
Чете се за: 00:42 мин.
Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в Украйна? Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
Великобритания и Китай се договориха за рестарт на отношенията си Великобритания и Китай се договориха за рестарт на отношенията си
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок 15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Чете се за: 03:07 мин.
По света
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ