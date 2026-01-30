В Загреб започна срещата на върха на Европейската народна партия.В рамките на форума лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разговаря с председателя на ЕНП Манфред Вебер.

Пред Вебер Бойко Борисов е заявил, че България е постигнала сериозен икономически напредък със 113 млрд. евро Брутен вътрешен продукт и така се е наредила в топ 5 на държавите в Евросъюза по темп на растеж.