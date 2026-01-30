БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб
Снимка: БГНЕС/Архив
Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП). Форумът ще се проведе на 30 и 31 януари 2026 г. в Загреб (Хърватия) в навечерието на ключови решения за бъдещето на Европейския съюз.

Срещата събира на едно място лидерите на партиите от най-голямото политическо семейство в Европа в момент на нарастващи геополитически предизвикателства, задълбочаваща се демографска криза и необходимост от ясно политическо лидерство и дългосрочна визия за развитието на Съюза. В центъра на дискусиите ще бъдат бъдещата архитектура на Европейския съюз, стратегическите приоритети на ЕНП и работната програма на ЕНП за 2026 г.

В рамките на форума лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще проведе двустранни срещи с редица европейски лидери. В центъра на разговорите ще бъдат сигурността и стабилността на Европа, ролята на Европейския съюз в динамичната международна среда, икономическата устойчивост, миграцията и демографските политики, както и съгласуването на общи европейски приоритети.

Участието на Бойко Борисов в Срещата на върха на ЕНП в Загреб подчертава активната роля на ГЕРБ в европейския политически диалог и ангажимента към отстояването на стабилни, прагматични и дългосрочни решения за бъдещето на Европейския съюз.

