ИЗВЕСТИЯ

Стефан Георгиев: Акцентът на Игрите в Милано/Кортина ще бъде насочен върху българското представяне

Чете се за: 05:05 мин.
Спорт
Всеки един от нашите 20 атлети ще получи подобаващо отразяване, заяви едно от знаковите лица в спорната редакция на БНТ в предаването "Панорама".

стефан георгиев
Стефан Георгиев заяви, че всеки един от 20-те български атлети ще получи подобаващо отразяване по време на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които ще бъдат предавани именно в ефира на БНТ от 6 до 22 февруари. Едно от знаковите лица на спортната редакция отбеляза, че акцентът ще падне върху българското представяне.

Георгиев бе гост на в предаването "Панорама" по БНТ 1, където засегна доста теми, включително и тази дали България има шанс за медал.

Можем да бъдем доволни, че Зимните олимпийски игри най-накрая се завръщат в Европа, защото напоследък свикнахме да са далечен Изток, Република Корея, Китай, Русия. Това е добрата новина, малко по-познато на аудиторията. Посланията за една олимпиада винаги са свързани неизбежно, че носи мир със себе си и докато те траят, абсолютно всеки един конфликт би трябвало да бъде преустановен или поне да не се говори за него. Дали обаче се случва така, това е съвсем друга тема“, бяха първите му думи.

Той говори и по темата, свързана с евентуално спиране на военен конфликт по време на Игрите в Милано/Кортина.

Прекалено е романтично да смятаме по този начин, за жалост. Дори и олимпийските игри нямат такава всемогъща мощ.

„Французите прекалено високо вдигнаха летвата по отношение на зрелището на Олимпийските игри в Париж през 2024 година и сега всеки следващ домакин ще се опита да го прави, убеден съм в това нещо. Италианците, разполагащи със своята пребогата култура и традиции във всяко едно естество, могат да направят нещо, което ще трогне света. Още повече, че те организират тези игри на изключително много места. Да, ние говорим за Милано и Кортина, но състезания ще има още в Бормио, Ливиньо и Антхолц , а закриването ще бъде във Верона“, каза още спортният журналист.

Българската национална телевизия ще излъчи 125 часа на живо. Много е важно да кажем, че ние сме със сублиценз и не можем да покажем толкова, колкото желаем на зрителите. Естествено, че искаме да покажем всичко, но акцентът ще бъде насочен върху българското представяне, така че всеки един от нашите 20 атлети да получи подобаващо отразяване и трудът на всеки един от тях да бъде оценен. За тях това понякога има значение, не всеки е със статут на звезда крайна сметка.“

Той говори повече и за шансовете на родните спортист да се преборят за злато на италианска земя.

„Весела Лечева (б. а. – председателят на БОК) дръзна да каже, че отиваме с най-силната си зимна делегация в историята, което звучи малко високопарно и преувеличено. Само че в сноуборда конкретно имаме много сериозни шансове. Там поколението е страхотно и има приемственост, защото голямата ни звезда в лицето на Радослав Янко вече е на финала на своята кариера, но отдолу идват състезатели. В случая семейство Замфирови с двама представители – Тервел и Малена, въпреки крехките си години. Това важи и за Александър Кръшняк, така че денят 9 февруари се очертава много интересен и важен за абсолютно всички, защото тогава са събитията в сноуборда и очакваме това, за което става дума, че може би е крайно време Екатерина Дафовска да не е единствената олимпийска шампионка в зимните спортове.“

На въпрос дали жените са силата на България в зимните спортове, той отговори така:

Там е по-споделено, но най-вече в Токи си пролича. Тогава всичките ни медали бяха спечелени от дами, но това бяха летни игри. Сега по-скоро мъжете са движеща сила. Алберт Попов в алпийските ски, Владимир Зографски в скока. В делегацията ни по-скоро изпъкват мъжете, но никога не знаеш кой може да те сюрпризира приятно“, отбеляза Георгиев.

Повече от гостуването на Стефан Георгиев в „Панорама“ гледайте във видеото!

