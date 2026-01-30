Петър Станич: В момента сме в по-добро състояние от Ференцварош

Петър Станич е на мнение, че Лудогорец се намира в по-добро състояние от Ференцварош към този момент. Именно унгарците ще бъдат съперници на разградчани в плейофите на Лига Европа. Сърбинът си припомни мачовете с унгарския отбор през настоящия сезон, когато действащите шампиони в Първа лига отстъпиха на въпросния съперник в Шампионска лига и в основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент.

Пред БНТ атакуващият халф смята, че българите познават добре унгарците.

„Унгарците са добър отбор, през този сезон ни победиха два пъти, но ги познаваме много добре. Може би в момента ние сме в по-добро състояние, но това е футбол и всичко се случва“, лаконичен бе Станич.

Очаквайте интервю с Петър Станич в предаването „Арена спорт“ тази неделя в ефира на БНТ1.