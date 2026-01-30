БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след...
Чете се за: 03:50 мин.
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Станич: В момента сме в по-добро състояние от Ференцварош

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Български футбол
Запази

Познаваме ги много добре, каза един от ключовите играчи на Лудогорец за БНТ.

Петър Станич: В момента сме в по-добро състояние от Ференцварош
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Петър Станич е на мнение, че Лудогорец се намира в по-добро състояние от Ференцварош към този момент. Именно унгарците ще бъдат съперници на разградчани в плейофите на Лига Европа. Сърбинът си припомни мачовете с унгарския отбор през настоящия сезон, когато действащите шампиони в Първа лига отстъпиха на въпросния съперник в Шампионска лига и в основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент.

Пред БНТ атакуващият халф смята, че българите познават добре унгарците.

„Унгарците са добър отбор, през този сезон ни победиха два пъти, но ги познаваме много добре. Може би в момента ние сме в по-добро състояние, но това е футбол и всичко се случва“, лаконичен бе Станич.

Очаквайте интервю с Петър Станич в предаването „Арена спорт“ тази неделя в ефира на БНТ1.

Свързани статии:

Лудогорец победи Ница и продължава напред в Лига Европа
Лудогорец победи Ница и продължава напред в Лига Европа
Чете се за: 00:40 мин.
Лудогорец отново ще мери сили с Ференцварош в Лига Европа
Лудогорец отново ще мери сили с Ференцварош в Лига Европа
Познат опонент за българския шампион в турнира.
Чете се за: 03:17 мин.
#ФК Ференцварош #Петър Станич #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
2
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
3
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
4
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
5
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
6
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
5
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Специално за БНТ

Заседание на Изпълнителния комитет на БФС се провежда днес
Заседание на Изпълнителния комитет на БФС се провежда днес
Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия
Чете се за: 03:20 мин.
Бончук Андонов: Любимата ми снимка с Димитър Пенев е от Париж 1993 година Бончук Андонов: Любимата ми снимка с Димитър Пенев е от Париж 1993 година
Чете се за: 01:32 мин.
Какво да очакваме от предаванията на БНТ по време на Игрите в Милано/Кортина Какво да очакваме от предаванията на БНТ по време на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 04:35 мин.
Брейкът - от улицата до олимпийските игри Брейкът - от улицата до олимпийските игри
Чете се за: 01:22 мин.
Цанко Цанков: Радвам се, че резултатите ми получават широко признание Цанко Цанков: Радвам се, че резултатите ми получават широко признание
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок 15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Чете се за: 03:07 мин.
По света
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ