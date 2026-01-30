Лудогорец отново ще мери сили с Ференцварош в Лига Европа

Познат опонент за българския шампион в турнира.
Лудогорец ще срещне Ференцварош в плейофите на Лига Европа. Това отреди жребият в Нион, изтеглен от бившия турски национал Илхан Манзис.
Двата отбора се срещнаха в 4-ия кръг на основната фаза, като унгарците спечелиха домакинството си с 3:1. Тимовете премериха сили и в предварителните кръгове на Шампионска лига, където след нулево равенство в Разград, възпитаниците на Роби Кийн се наложиха с 3:0 като домакин.
Единствената победа на българския шампион над този съперник е във втория кръг на груповата фаза в Лига Европа през 2019 година, когато "орлите" печелят гостуването си на стадион "Групама Арена" в Будапеща с 3:0.
Историята на сблъсъците между двата отбора е богата. Те се срещат за първи път в квалификациите за Шампионската лига през сезон 2019/20, когато унгарският гранд печели първата срещу у дома с 2:1, като печели и реванша в Разград с 3:2 и продължава напред в турнира.
В официалните мачове между Лудогорец и Ференцварош в Европа балансът е една победа за "орлите", две равенства и четири успеха за унгарците при голова разлика 8:12.
Лудогорец и Ференцварош имат и два приятелски мача помежду си по време на летните подготовки през 2021 и 2022 година, като и в двата случая победител излиза тимът от Будапеща - 3:1 и 3:0.
Лудогорец стигна до плейофите, като завърши на 22-о място в класирането на основната фаза в турнира с 10 точки. В последния си мач шампионът на България се наложи над Ница с минималното 1:0 с гол на Петър Станич.
Ференцварош финишира на 12-ата позиция в подреждането с 15 пункта.
Гръцкият ПАОК, чийто екип носи българският национал Кирил Десподов, ще се противопостави на испанския Селта Виго.
Осемте двойки в плейофите са:
Лудогорец - Ференцварош (победителят от двете срещи ще играе на осминафиналите срещу Порто или Брага)
Динамо Загреб - Генк (срещу Фрайбург или Рома)
Селтик - Щутгарт (срещу Брага или Порто)
Бран - Болоня (срещу Рома или Фрайбург)
Панатинайкос - Виктория Пилзен (срещу Мидтиланд или Бетис)
ПАОК - Селта Виго (срещу Олимпик Лион или Астън Вила)
Фенербахче - Нотингам Форест (срещу Бетис или Мидтиланд)
Лил - Цървена звезда (срещу Астън Вила или Олимпик Лион)
Всички непоставени клубове са домакини в първия мач, защото голямото предимство да играят у дома получават поставените.
Първите елиминации са на 19 февруари, а реваншите - седмица по-късно на 26 февруари.
