Лудогорец победи Ница и продължава напред в Лига Европа

Българският шампион Лудогорец записа важна победа с 1:0 срещу френския Ница и си осигури място в плейофите на Лига Европа.

Единственият гол в мача отбеляза Петър Станич, който се разписа през първото полувреме. Попадението се оказа напълно достатъчно за успеха и за продължаването на европейския път на отбора.

Лудогорец игра уверено и организирано, като успя да удържи преднината си до края на срещата. С тази победа тимът показа, че може да се конкурира с отбори от силни първенства и запазва надеждите си за още европейски вечери.