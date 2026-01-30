Пенсионирана учителка и маратонец чистят крайбрежието на Русе, екип на БНТ откри на кея снаряд

Пенсионирана учителка по френски и маратонец са двамата ентусиасти от Русе, които от две години почистват затрупаната с боклуци крайбрежна алея в града. Докато снима репортажа, екипът ни откри в едно от микросметищата стар снаряд.

Можете да видите Румяна и Николай всяка седмица с ръкавици и чували да събират разхвърляните боклуци по крайбрежието на Дунав. Компания им прави кучето Моли.

Румяна Колева: "Отпадъци да искаш. Бутилките, опаковките, да не говорим дрехи. понеже дълго време не е почиствано са затрупани от пръст,от кал, нали,измъквахме ги из под калта." Николай Рачев: "Абсолютно всеки път, когато събирам отпадъци около хеликоптерната площадка, намирам флакони с райски газ."

В района, който освен за разходка, се използва и от любители на бягането и колоезденето, няма кошчета за боклук. Затова поставили импровизирани съдове за смет.

Румяна Колева: "И някои хора даже така ни гледаха със съжаление и казваха: трепете се, обаче след два месеца ще стане същото. Е, не стана, станаха по-дисциплинирани, хвърляха бокулците в кошчетата."

Най-голямото предизвикателството за Румяна и Николай е да почистят микросметищата в изоставените гаражни клетки, чиято собственост засега остава загадка.

Николай Рачев: "Има и индустриални бокуци хвърляни, които в момента не се виждат заради тази изгнила растителност, под която има големи отпадъци. От нашия опит, който имаме до момента, това нещо, ако се хванем двама-трима човека, за два часа ще го почистим."

Оказа се, че странни неща могат да бъдат открити сред боклуците. Екипът ни попадна на ...корозирал снаряд. Обадихме се в полицията. Районът беше отцепен веднага, а опасната находка изнесена, за да бъде унищожена. Ако има извод той е: изхвърляйте опасните отпадъци на определените за това места.