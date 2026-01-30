Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ

Специализиран екип от Националния военен университет „Васил Левски“ унищожи 150 мм силно корозирал артилерийски снаряд без взривател, открит на кея в Русе от екип на Българската национална телевизия.

Боеприпасът е намерен на 29 януари в изоставена сграда до река Дунав.

Същият ден е задействано формированието за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси от НВУ в състав от шестима военнослужещи, съобщиха от Министерството на отбраната. Снарядът е иззет и транспортиран до учебен полигон „Беляковец“, където днес е унищожен при спазване на всички мерки за безопасност.

Формированието действа под ръководството на подполковник д-р Красимир Моллов.