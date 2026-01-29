БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Кисимов е полуфиналист на двойки на Australian Open

Спорт
17-годишният българин, в тандем с Конър Дойг (Република Южна Африка), демонстрира железни нерви и огромна класа в двубоя срещу четвъртите поставени в схемата американци Танишк Кондури и Кийтън Ханс.

Димитър Кисимов
Снимка: БФ Тенис
Димитър Кисимов продължава с блестящото си представяне на Откритото първенство на Австралия и вече е полуфиналист на двойки при юношите.

17-годишният Кисимов, в тандем с Конър Дойг (Република Южна Африка), демонстрира железни нерви и огромна класа, за да елиминира четвъртите поставени в схемата американци Танишк Кондури и Кийтън Ханс след изключителна битка — 7:6(5), 7:6(4) за час и 36 минути игра.

Мачът беше истински тест за психика. В първия сет нямаше нито един пробив и всичко се реши в тайбрек. Там Кисимов и Дойг показаха хладнокръвие, поведоха с 6:3 точки и от третата си възможност затвориха частта. Вторият сет се разви по същия драматичен сценарий — отново без пробиви и нов тайбрек. При 6:4 българинът и южноафриканецът не трепнаха и още при първия си мачбол сложиха точка на двубоя.

В спор за място на финала Кисимов и Дойг ще се изправят срещу Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия).

За българина това е дебют на турнир от Големия шлем при юношите — и какъв само дебют! В момента Кисимов е №25 в световната ранглиста за юноши, а в края на миналата година стигна до финала на силния турнир от категория J300 на ITF в Брейдънтън (САЩ).

