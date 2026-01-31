БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зеленски: Русия продължава настъпателните действия

Ива Стойкова
Кремъл обяви, че приема предложението на Доналд Тръмп да спре ударите до неделя

Зеленски: Русия продължава настъпателните действия
Снимка: АП/БТА
В Русия не се подготвят за преход към мирно време, а продължат настъпателните действия.

Това съобщи във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, непосредствено след като Кремъл обяви, че приема предложението на Доналд Тръмп да спре ударите до неделя.

По думите на Зеленски единственият фактор, който може да промени ситуацията, е икономическият натиск върху Русия. Утре се очаква в Абу Даби да бъдат подновени тристранните преговори с участието на украински, руски и американски представители.

