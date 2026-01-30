Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в Украйна?

Все още не е ясно кога ще настъпи пауза във войната в Украйна, както поиска американският президент.

Украинският лидер Володимир Зеленски приветства усилията на Доналд Тръмп за спиране на руските атаки по украински енергийни обекти. Американският президент обясни, че е поискал ударите да спрат за една седмица, заради рекордните студове.

През следващите дни се очаква Украйна да бъде обхваната от студена вълна, като температурите ще паднат под 20 градуса. Тръмп заяви още, че има голям напредък в тристранните мирни преговори. В неделя се очаква да се проведе нова среща. Основният спорен въпрос остават териториалните претенции на Москва.