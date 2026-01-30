БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в Украйна?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Все още не е ясно кога ще настъпи пауза във войната в Украйна, както поиска американският президент.

Украинският лидер Володимир Зеленски приветства усилията на Доналд Тръмп за спиране на руските атаки по украински енергийни обекти. Американският президент обясни, че е поискал ударите да спрат за една седмица, заради рекордните студове.

През следващите дни се очаква Украйна да бъде обхваната от студена вълна, като температурите ще паднат под 20 градуса. Тръмп заяви още, че има голям напредък в тристранните мирни преговори. В неделя се очаква да се проведе нова среща. Основният спорен въпрос остават териториалните претенции на Москва.

#Влодимир Зеленски #Доналд Тръмп #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
6
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Русия

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
Глеб Ирисов, журналист: Китай снабдява Русия с технологии и военно оборудване Глеб Ирисов, журналист: Китай снабдява Русия с технологии и военно оборудване
Чете се за: 14:55 мин.
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
Десетки ранени след поредна руска масирана атака срещу Одеса Десетки ранени след поредна руска масирана атака срещу Одеса
Чете се за: 01:02 мин.
Русия, Украйна и САЩ пак сядат на преговорната маса в Абу Даби Русия, Украйна и САЩ пак сядат на преговорната маса в Абу Даби
Чете се за: 01:17 мин.
Франция задържа предполагаем танкер от "сенчестия флот на Русия" Франция задържа предполагаем танкер от "сенчестия флот на Русия"
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни? Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
Проливни валежи и опасност от наводнения в петък Проливни валежи и опасност от наводнения в петък
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Атанас Зафиров няма да участва в листите за предстоящия вот
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ