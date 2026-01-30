БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Кисимов ще спори за титлата на двойки при юношите на Australian Open

Български тенис
Кисимов и партньорът му триумфираха в оспорван полуфинален двубой след 6:3, 4:6, 10-6 и малко повече от час игра.

димитър кисимов продължава четвъртфиналите двойки юношите australian open
Снимка: БТА
Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

17-годишният българин и Конър Дойг от Република Южна Африка се наложиха в полуфиналния сблъсък срещу британеца Марк Себън и руснака Кирил Филаретов с 6:3, 4:6, 10-6. Мачът продължи 72 минути.

Кисимов и Дойг реализираха пробив в шестия гейм на първия сет за преднина от 4:2 и спечелиха частта с 6:3. Сейбън и Филатеров започнаха по-уверено втория сет и направиха ранен пробив за аванс от 2:0.

Българският тенисист и партньорът му отговориха с четири поредни гейма за 4:2 в своя полза, но британецът и руснакът на свой ред записаха серия от 4:0, печелейки сета с 6:4, преди Дойг и Кисимов да надделеят в последвалия шампионски тайбрек.

В спора за трофея в Австралия Димитър Кисимов и Конър Дойг ще се изправят срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз.

За българския талант участието му в Мелбърн е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите. На сингъл той отпадна в първия кръг в Австралия.

Към момента Кисимов заема 25-ото място в световната ранглиста за юноши. В края на миналата година българинът достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън, САЩ - едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).

