Димитър Кисимов ще спори за титлата на двойки при юношите на Australian Open

Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

17-годишният българин и Конър Дойг от Република Южна Африка се наложиха в полуфиналния сблъсък срещу британеца Марк Себън и руснака Кирил Филаретов с 6:3, 4:6, 10-6. Мачът продължи 72 минути.

Кисимов и Дойг реализираха пробив в шестия гейм на първия сет за преднина от 4:2 и спечелиха частта с 6:3. Сейбън и Филатеров започнаха по-уверено втория сет и направиха ранен пробив за аванс от 2:0.

Българският тенисист и партньорът му отговориха с четири поредни гейма за 4:2 в своя полза, но британецът и руснакът на свой ред записаха серия от 4:0, печелейки сета с 6:4, преди Дойг и Кисимов да надделеят в последвалия шампионски тайбрек.

В спора за трофея в Австралия Димитър Кисимов и Конър Дойг ще се изправят срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз.

За българския талант участието му в Мелбърн е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите. На сингъл той отпадна в първия кръг в Австралия.

Към момента Кисимов заема 25-ото място в световната ранглиста за юноши. В края на миналата година българинът достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън, САЩ - едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).