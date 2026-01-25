БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Кисимов отпадна драматично на сингъл на Australian Open при юношите

Българинът ще участва и в турнира на двойки.

Димитър Кисимов
Снимка: БФ Тенис
Димитър Кисимов отпадна в първия кръг на сингъл при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Българинът, който направи своя дебют в турнири от Големия шлем при юношите, отстъпи в драматичен мач с 5:7, 6:1, 4:6 от Нтугамили Рагин (Ботсвана). Срещата продължи час и 56 минути.

17-годишният Кисимов навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, но допусна брейк за 5:6 и отстъпи в първата част с 5:7. Във втория сет българинът тотално доминира, поведе с 5:0 и без проблеми го спечели с 6:1. В третата, решителна част Кисимов спаси четири точки за пробив при 1:2, а след това пропусна две възможности за брейк. Българинът успя да пробие сервиса на Рагин за 4:3, но загуби следващите три гейма и отпадна от надпреварата.

Кисимов ще участва и в турнира на двойки. Българинът ще си партнира с Конър Дойг (Република Южна Африка), като двамата ще се изправят на старта срещу поставените под №6 в схемата казахстанци Зангар Нурланули и Дамир Жалгаcбай.

В момента Димитър Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

В края на миналата година Кисимов достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).

