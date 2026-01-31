БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджетна парализа в САЩ на фона на масови протести срещу имиграционните служби

Ива Стойкова
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Американският Сенат прие пакет от закони за бюджетни разходи, който не предотвратява частична парализа на федералното правителство, но дава надежда, че тя ще бъде краткотрайна.

Камарата на представителите няма да може да се събере на заседание до понеделник, за да гласува текстовете, което означава, че частичната бюджетна парализа влиза в сила в полунощ източноамериканско време.

Текстовете са резултат от споразумение между президента Доналд Тръмп и демократите за реформи в имиграционната му политика след събитията в Минеаполис. Междувременно хиляди демонстранти отново изпълниха улиците на града, а студенти от цялата страна организираха протести с искане за изтегляне на федералните агенти.

#имиграционни служби #бюджетна парализа #САЩ #протести

