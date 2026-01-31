Жълти стотинки за благотворителност: Доброволци купуват храна и лекарства за бездомни кучета и котки

Ако все още имате жълти стотинки, които вече не използвате, можете да помогнете на животно в беда. Фондация „Шаро – подай лапа на изоставените“ и десетки доброволци в цялата страна събират стотинките, за да ги превърнат в храна и лекарства за бездомни кучета и котки. Пункт на кампанията има и в Пловдив.

Ако все още имате жълти стотинки и не искате да ги обменяте в банка, можете да помогнете на животно в беда. Фондация „Шаро – подай лапа на изоставените“ и десетки доброволци в цялата страна събират стотинките, за да ги превърнат в храна и лекарства за бездомни кучета и котки. Пункт на кампанията има и в Пловдив.

Христо и съпругата му от години помагат на бездомни животни, а от фондация „Шаро – подай лапа на изоставените“ им съдействат да намерят осиновители. Затова и мъжът решава да се включи като доброволец в кампанията, като превръща магазина си за автобои в район „Южен“ в един от пунктовете в страната, където се събират жълтите стотинки.

Христо – доброволец: "Инициативата тръгна малко по-мудно, но последните две седмици на ден минават по около 10–12 човека, което според мен е доста добре. Казват, че искат да помогнат и се радват, че има такава инициатива. Количествата са различни – от малки пликчета до големи кутии от бисквити."

Със събраните пари фондацията, която в момента се грижи за 110 кучета и котки, ще набави нужните храна и медикаменти за животните.

Вероника Янева – организатор: "С пет лева можем да купим два килограма храна, което може да е изхранването на едно куче понякога и за седмица, ако е по-мъничко, така че абсолютно всяка стотинка има значение в нашата кампания и кауза. Хората не е нужно да ги сортират или броят, всеки може да ги предаде в някой от пунктовете ни, както му е удобно."

Кампанията ще продължи и през февруари, когато жълтите стотинки вече няма да са в употреба.