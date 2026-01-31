БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жълти стотинки за благотворителност: Доброволци купуват храна и лекарства за бездомни кучета и котки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ако все още имате жълти стотинки, които вече не използвате, можете да помогнете на животно в беда. Фондация „Шаро – подай лапа на изоставените“ и десетки доброволци в цялата страна събират стотинките, за да ги превърнат в храна и лекарства за бездомни кучета и котки. Пункт на кампанията има и в Пловдив.

Ако все още имате жълти стотинки и не искате да ги обменяте в банка, можете да помогнете на животно в беда. Фондация „Шаро – подай лапа на изоставените“ и десетки доброволци в цялата страна събират стотинките, за да ги превърнат в храна и лекарства за бездомни кучета и котки. Пункт на кампанията има и в Пловдив.

Христо и съпругата му от години помагат на бездомни животни, а от фондация „Шаро – подай лапа на изоставените“ им съдействат да намерят осиновители. Затова и мъжът решава да се включи като доброволец в кампанията, като превръща магазина си за автобои в район „Южен“ в един от пунктовете в страната, където се събират жълтите стотинки.

Христо – доброволец: "Инициативата тръгна малко по-мудно, но последните две седмици на ден минават по около 10–12 човека, което според мен е доста добре. Казват, че искат да помогнат и се радват, че има такава инициатива. Количествата са различни – от малки пликчета до големи кутии от бисквити."

Със събраните пари фондацията, която в момента се грижи за 110 кучета и котки, ще набави нужните храна и медикаменти за животните.

Вероника Янева – организатор: "С пет лева можем да купим два килограма храна, което може да е изхранването на едно куче понякога и за седмица, ако е по-мъничко, така че абсолютно всяка стотинка има значение в нашата кампания и кауза. Хората не е нужно да ги сортират или броят, всеки може да ги предаде в някой от пунктовете ни, както му е удобно."

Кампанията ще продължи и през февруари, когато жълтите стотинки вече няма да са в употреба.

#бездомни кучета и котки #жълти стотинки #благотворителност

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
3
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
4
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия...
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
5
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
6
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Общество

"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Реакция на НЗОК след репортаж на БНТ: Одобрена е подмяна на протеза на човек с увреждане след три отказа Реакция на НЗОК след репортаж на БНТ: Одобрена е подмяна на протеза на човек с увреждане след три отказа
Чете се за: 01:05 мин.
В борба със затлъстяването: Предлагат да се въведе данък върху подсладените безалкохолни напитки В борба със затлъстяването: Предлагат да се въведе данък върху подсладените безалкохолни напитки
Чете се за: 03:35 мин.
БНБ: 75% от левовете вече са изтеглени от обращение БНБ: 75% от левовете вече са изтеглени от обращение
Чете се за: 01:17 мин.
С вяра в сърцето: Историята на отец Емануил, който се отказа от исляма и стана свещеник С вяра в сърцето: Историята на отец Емануил, който се отказа от исляма и стана свещеник
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
БСП решава да има ли Конгрес преди изборите БСП решава да има ли Конгрес преди изборите
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Бюджетна парализа в САЩ на фона на масови протести срещу...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Досиетата "Епстийн": 3 млн. страници, 2000 клипа и 180...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ