Ледено време и във вторник

Сутринта в много райони ще бъде с мъгли. Минимални температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, на места в Северна България и високите полета на Западна – до минус 14°, в крайните югозападни части от страната – до 0°, в София – около минус 8°.

В по-голямата част от страната и максималните температури ще останат отрицателни – от минус 5° до минус 1°, в София – около 0°, в Югозападна България – до 7°.

През деня ще има променлива, по-често значителна облачност, а преди обяд в равнинната част ще остане мъгливо. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток.

По Черноморието ще има разкъсана облачност – над южното крайбрежие – по-често значителна, а над северното – с повече слънчеви часове. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между минус 2° и 1°. Температурата на морската вода е 6° - 8°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще духа умерен и силен западен вятър. Ще се задържи предимно облачно, но слаб сняг ще превалява само по най-високите части на Рила и Пирин.

През следващите дни температурите ще се повишават, но ще има и райони с мъгли, където дневните температури ще остават отрицателни. Ще бъде предимно облачно, а вечерта в сряда ще започнат нови валежи, вече от дъжд, първо в Югозападна България. В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са на места в Южна и Източна България. В петък все още ще превалява дъжд, но на по-малко места, а в събота ще е почти без валежи, ще има и слънчеви часове. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Ще бъде топло за първата половина от февруари с минимални температури между 3° и 8° и максимални – между 10° и 15°.

