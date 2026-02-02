БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обещават ни затопляне на времето още през тази седмица

Чете се за: 02:57 мин.
У нас
През нощта валежите навсякъде ще спрат, а вятърът ще отслабне

Затопляне предстои през втората половина на седмицата, по-съществено в края ѝ.

Ще се повишават и минималните, и максималните температури, но преди това и утре ще остане много студено.

Днес температурите в по-голямата част от страната останаха под нулата през целия ден, включително и по Черноморието, където беше и най-ветровито и също натрупа снежна покривка, 3 см в Бургас и 5 см във Варна.

През нощта валежите навсякъде ще спрат, а вятърът ще отслабне. Минималните температури утре ще бъдат още по-ниски, между минус 13° и минус 5°, само в крайните югозападни райони – около нулата. В София, след минус 5° тази сутрин, утре ще бъде около минус 8°.

Предупреждение за ледено време остава в сила в почти цялата страна с изключение на Югозападна България, където температурите ще достигнат до около 7°. В останалата, по-голямата част от страната, максималните ще бъдат от минус 5° до минус 1°, в София – около 0°. През деня ще има променлива, по-често значителна облачност, а преди обяд ще има и райони с мъгли.

Ще духа слаб, в Източна България и по Черноморието – умерен югоизточен вятър. За разлика от снеговалежите днес, утре по северното крайбрежие ще има и слънчеви часове, но температурите отново ще останат под нулата.

В планините ще духа умерен и силен западен вятър, но само по най-високите части на Рила и Пирин ще превалява слаб сняг. От Ппланинската спасителна служба предупреждават за лавинна опасност извън зимните маркировки и обработените в курортите писти.

Студена въздушна маса е обхванала Северна и Източна Европа, включително и североизточните райони от Балканите, където ще бъде по-студено от обичайното за началото на февруари. Слаби превалявания, предимно то дъжд, ще има в северозападните части от полустрова. Значителни валежи от дъжд се очакват утре в Португалия, Западна Испания и северната половина на Италия. Причината – обширен многоцентров атлантически циклон.

Валежи от дъжд ще има и у нас. Ще завали в сряда, в края на деня, първо в Югозападна България, а в четвъртък валежи ще обхванат цялата страна. Значителни количества се очакват главно в Южна и Източна България. В петък все още ще превалява дъжд, но на по-малко места и вече слабо.

В събота ще има и слънчеви часове, а затоплянето ще продължи.

#прогноза за времето #зима #новини в Метрото

