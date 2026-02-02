Скок в цената на 77% от клиничните пътеки у нас е нужен, за да се постигне реалната им стойност. Това изчисляват от Експертния клуб за политика и икономика. С приемането на удължителния бюджет проблемът ще се задълбочи допълнително, твърдят експертите. Затова от Българския лекарски съюз призовават за по-голямо финансиране в здравната система.

Над 200 клинични пътеки са недофинансирани, твърдят здравни експерти. Според техни изчисления, ръстът на инфлацията в здравеопазването е 14%, а в сектора цените изостават от останалата част на икономиката.

Аркади Шарков, здравен икономист: "Здравната вноска поетапно трябва да се вдигне с 2% - да стане 10% в следващите няколко години, за да компенсира дупката тази дупка, която се създава. Към момента дупката, сиреч липсата на справедливост, е 1,42 млрд. евро."

За болниците един от най-големите разходи е за заплати - в някои случаи стигат до 90%, уточняват експертите. Най-голямо недофинансиране има в неврологията, хирургията, ортопедията и травматологията.

д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз: "Искаме да има по-малко доплащане в системата на здравеопазване всички ние. Ще има по-малко доплащане, когато то бъде по-добре финансирано, чрез обществени фондове. България харчи много повече за лекарства и болнична помощ - там са най-големите дефицити в сравнение с останалата част от системата на здравеопазването. всички искаме да работим за превенция."

Снимка: БТА

Здравеопазването има висока добавена стойност за икономиката - в топ пет на секторите, които връщат данъци и осигуровки в републиканския бюджет, подчертаха от лекарския съюз.