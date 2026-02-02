Животът в Киев от първо лице: Как се живее без ток през зимата

Какъв е животът в Киев през тежката зима. Мария Плачкова разговаря с предприемача Артьом, който разказва как хората се справят с проблемите с тока, отоплението и транспорта и как си помагат взаимно.

Артьом, жител на Киев, предпримач: "Ситуацията е трудна – много студено, а електричеството е нестабилно. Малкият бизнес оцелява чрез дистанционна работа и генератори. През уикенда почти нямаше ток. Сега електричеството се спира по 10 - 12 часа на ден, но постепенно се подобрява. Хората работят от вкъщи, за да останат в безопасност. Сега навън е минус 23 градуса. В офиса е около 11. Генераторите дават светлина и частично електричество, но не отопление. Метрото и автобусите работят, тролейбусите и трамваите – не. Опашките са дълги, зимата усложнява придвижването. Хората се обединяват – споделят генератори, зарядни устройства и си помагат взаимно. Възрастните планират използване на асансьора, когато има ток. Децата са в извънредна ваканция, училищата и градините са затворени. Нужна е подкрепа от международните партньори, особено за енергийния сектор."