Япония извлече проби с редки минерали от дълбочина над 6000 метра в морето

Утайки със съдържание на редкоземни елементи бяха извлечени от океанското дъно на дълбочина 6000 метра от японски научноизледователски кораб.

Миналия месец той отплава за тихоокеанския остров Минамитори на 1900 километра от Токио. Мисията е част от стремежа на Япония да разработи предполагаемо богато находище в района и да намали зависимостта си от Китай - най-големия износител на редки минерали в света.

Редкоземните елементи, които са трудни за извличане от земната кора, имат широка употреба в съвременните технологии - от твърди дискове до електрически превозни средства, вятърни турбини и ракети.