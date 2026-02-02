БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

Япония извлече проби с редки минерали от дълбочина над 6000 метра в морето

Милен Атанасов
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
Мисията е част от стремежа на Япония да разработи предполагаемо богато находище и да намали зависимостта си от Китай


Утайки със съдържание на редкоземни елементи бяха извлечени от океанското дъно на дълбочина 6000 метра от японски научноизледователски кораб.

Миналия месец той отплава за тихоокеанския остров Минамитори на 1900 километра от Токио. Мисията е част от стремежа на Япония да разработи предполагаемо богато находище в района и да намали зависимостта си от Китай - най-големия износител на редки минерали в света.

Редкоземните елементи, които са трудни за извличане от земната кора, имат широка употреба в съвременните технологии - от твърди дискове до електрически превозни средства, вятърни турбини и ракети.

#редки минерали #Япония

Животът в Киев от първо лице: Как се живее без ток през зимата
Животът в Киев от първо лице: Как се живее без ток през зимата
Дмитрий Песков преди срещата в Абу Даби: Има сближаване на позициите, но за решаване остават "комплексни" въпроси Дмитрий Песков преди срещата в Абу Даби: Има сближаване на позициите, но за решаване остават "комплексни" въпроси
Чете се за: 01:05 мин.
Кога ще свърши зимата - мармотът Фил направи своето предсказание Кога ще свърши зимата - мармотът Фил направи своето предсказание
Чете се за: 00:42 мин.
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и болни чакат да напуснат анклава Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и болни чакат да напуснат анклава
Чете се за: 03:07 мин.
Няма разрив между Европейския съюз и НАТО, заяви Кая Калас Няма разрив между Европейския съюз и НАТО, заяви Кая Калас
Чете се за: 00:55 мин.
Започват преговори между Иран и САЩ с посредник Турция Започват преговори между Иран и САЩ с посредник Турция
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари? Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
"Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море? "Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разследват убийството на трима мъже в хижа край прохода...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Нова схема: Сайт предлага правна консултация от името на български...
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
