ИЗВЕСТИЯ

Нова схема: Сайт предлага правна консултация от името на български адвокати

Тихомир Игнатов
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Как новите технологии променят драстично света на правото? 

Интернет платформа, регистрирана в Казахстан, предлага онлайн правни консултации в България. Оказва се, че сайтът незаконно използва служебни данни на юристи и от тяхно име отговаря на правни въпроси. Според потърпевшите най-вероятно става въпрос за схема, създадена с помощта на изкуствен интелект. К

Преди седмица адвокат Мартин Костов разбира, че сайт за правна консултация отговоря от негово име на потребители.

адвокат Мартин Костов: "Аз открих, че има профил на самия мен като там са получени отговори, които давам, за които аз никога не съм чувал, като дори част от сферите не разбирам нищо от тези правни отрасли, на които са давани отговори."

Сайтът изпращал отговори и от името на адвокат Лъчезар Весов.

адвокат Лъчезар Весов: "Отговорите, които са дадени, на пръв прочит ми се струва, че са дадени с изкуствен интелект. Да, те са в границите на приемливото. Няма нищо нередно от това, което е изказано като наше мнение , но въпреки това не предоставят конкретна правна информация."

Оказва се, че зад самия сайт стои юридичско лице, регистрирано в Казахстан. Таксата за консултация е от 50 до 70 лева. Според юристи подобна посредническа схема крие риск от изтичане на лични данни и документи.

адвокат Мартин Костов: "Които да се използват за издаването на пълномощни или друг правен документ. Да платят правна услуга, а качеството да бъде под доста голямо съмнение, защото не е ясно от кого произлиза тази услуга."

адвокат Лъчезар Весов: "Самият IBAN за заплащане също е към Казахстан. Моного по-трудно е за хората, които са ощетени да потърсят правата си пред българския съд , защото може да се стигне до една задънена улица."

Според юристи най-вероятно платформата разчита на чат бот с изкуствен интелект.

адвокат Мартин Костов: "С инструментариума, който той предлога, дори е възможно аз да бъда съзададен на видеоразговор от изкуствен интелект, да се разговоря с мен, а аз въобще да не знам за този разговор."

Казусът стига и до Висшия адвокатски съвет.

адвокат Валя Гигова, зам.-председател Висш адвокатски съвет: "Случаят със сайта вече е решен. На този правен сайт вече няма публикувана информация за дадени съвети от колеги. Беше си една откровена кражба на самоличност."

От Висшия адвокатски съвет уточняват, че все пак има и юристи, които доброволно са били вписани.

адвокат Валя Гигова, зам.-председател Висш адвокатски съвет: "Каквито и сайтове да потребяват, каквато и информация да възприемат трябва да направят провека на сайта на Висшия адвокатски съвет дали дадено лице е адвокат или не. Това е единствената достоверна информация и ние носим отговорност затова."

Марио Манев решава да заобиколи подобни посредници. Започва сам съдебна битка срещу Министерството на правосъдието по закона за достъп до обществена информация, казусът е свурзан с управлението и кадровата политика на Агенцията по вписванията. За целта използва CHAT GPT, с което компенсира липсата юридическо образование.

Марио Манев: "Аз прибегнах до това решение, не за да си спестя адвокатския хонорар, а защото много юристи в тази държава не вярват в способността този проблем да бъде разрешен, защото става въпрос за една дълбоко опорочена система във върохвете на държавното управление."

Манев разказва, че първо описва проблема в детайли, а след това получава отговор какви документи да подаде и какви са сроковете.

Марио Манев: "Машината просто търси решения. Тя няма предразсъдъци, няма скрупули, не се страхува. Това, че аз се допитвам до него, не означава, че проблемът ми се разрешава автоматично. После следват часове работа от моя страна и много лични посещения на администрацията."

С помощта на изкуствен интелект Марио Манев успява да входира цялата документация по делото и скоро очаква дата, на която отново сам се защитава сам в търсене на справедливост.

#изкуствен интелект

