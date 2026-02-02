Новият български филм "Диви ягоди" с официална премиера тази вечер. Това е и дебют в игралното кино на Татяна Пандурска, позната с документалните си проекти. Филмът е подкрепен от БНТ, Националния филмов център и Националния фонд култура.

Историята е вдъхновена от сборника "Забравени от небето" на Екатерина Томова, а сценарият е на Татяна Пандурска и Дечо Таралежков.

В главните роли влизат Ванина Кондова и Иван Юруков. За актрисата това е първа главна роля в киното, а Ню Йорк е пресечната ѝ точка с героинята.

"Диви ягоди" получи специалната награда на международното жури на фестивала "Любовта е лудост" и две отличия на фестивала на Съюза на българските филмови дейци.