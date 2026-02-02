БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новият български филм "Диви ягоди" с официална премиера

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Новият български филм "Диви ягоди" с официална премиера тази вечер. Това е и дебют в игралното кино на Татяна Пандурска, позната с документалните си проекти. Филмът е подкрепен от БНТ, Националния филмов център и Националния фонд култура.

Историята е вдъхновена от сборника "Забравени от небето" на Екатерина Томова, а сценарият е на Татяна Пандурска и Дечо Таралежков.

В главните роли влизат Ванина Кондова и Иван Юруков. За актрисата това е първа главна роля в киното, а Ню Йорк е пресечната ѝ точка с героинята.

"Диви ягоди" получи специалната награда на международното жури на фестивала "Любовта е лудост" и две отличия на фестивала на Съюза на българските филмови дейци.

Татяна Пандурска, режисьор: "Диви ягоди" са връщане към корените ни. Връщането към родовата памет, връщане към природата, връзката между семействата, планината природата бащите и дъщерите. Другата линия е за емигрантството, във всяко второ българско семействоима дете или внуче емигрант. Те живеят в чужбина и това е енергията на нашата страна."

#нов български филм #нов филм #премиера

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
2
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Сретение Господне е
3
Сретение Господне е
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
4
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
На тъмно и студено: Лошото време прекъсна тока на болницата в Гълъбово
6
На тъмно и студено: Лошото време прекъсна тока на болницата в Гълъбово

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от циклона "Хари"
5
Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Култура

Обявиха членовете на журито на "Берлинале"
Обявиха членовете на журито на "Берлинале"
В Китай изграждат първата квантова мрежа за търсене на тъмна материя В Китай изграждат първата квантова мрежа за търсене на тъмна материя
Чете се за: 01:47 мин.
Документи от личния архив на княз Батенберг стават част от българското историческо наследство Документи от личния архив на княз Батенберг стават част от българското историческо наследство
Чете се за: 00:57 мин.
Пекинската опера с гастрол у нас Пекинската опера с гастрол у нас
Чете се за: 02:47 мин.
"В търсене на потънали светове" – гледайте филма на Мария Чернева от поредицата "В кадър" "В търсене на потънали светове" – гледайте филма на Мария Чернева от поредицата "В кадър"
Чете се за: 02:20 мин.
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия" Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
6114
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари? Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
"Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море? "Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Нова схема: Сайт предлага правна консултация от името на български...
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ