19 000 ролки специализирана хартия ще бъдат необходими за бюлетините за вота на 19 април, прогнозират от ЦИК

Прогнозният брой на ролките, които Централната избирателна комисия (ЦИК) предвижда да бъдат изработени за хартиените бюлетини на предстоящите избори, е 19 000. ЦИК ще изпрати писмо до изпълнителния директор на печатницата на БНБ, с което да го уведоми, че съгласува предложения дизайн на ролките със специализираната хартия, обяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова на заседание на комисията, излъчвано онлайн. От комисията напомниха, че изискванията на „Смартматик“, производител на машините, са изпратени с писмо от 9 март.

Йорданка Ганчева, член на ЦИК, съобщи, че е постъпило писмо от „Информационно обслужване“, в което съобщават, че е създадена нарочна поща за обработката на заявленията за гласуване извън страната. Предложението за това е на ЦИК. Паролата за достъп и конфигурацията за двуфакторна оторизация ще бъде предоставена на служител от отдел „Регистри“ на ЦИК.

Комисията реши да регистрира като международни наблюдатели за вота на 19 април представители на Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), както и сдружение „Будни хора“. Неправителствената организация е упълномощила 15 души.

ЦИК прие решение, с което да възложи обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет компютърна обработка на данните от РИК и ЦИК от гласуването вкл. и машинното. Комисията кани изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ на разговори.