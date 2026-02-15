Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?

Може ли будизмът да е обяснение на случилото се в бившата хижа "Петрохан"? Още в първите дни регистрирани у нас религиозни организации, свързани с учението излязоха с позиция, че то е несъвместимо с причиняване на вреда, агресия и отнемане на живот

За Ивайло Калушев е известно, че се е определял като будист. Трудно може да се търси някакво обяснение обаче в принципите на това учение. Още в първите дни регистрирани у нас религиозни организации, свързани с учението излязоха с позиция, че то е несъвместимо с причиняване на вреда, агресия и отнемане на живот. Мая Димитрова разговаря с индолога и преподавател в Софийския университет проф.Милена Братоева.

Ивайло Калушев (2011 г.): "Всички ние ще умрем, със сигурност, всички ние живеем един живот, в който целият ни контрол е илюзорен."

Будизмът като опит да се разчупят рамките на едноизмерния свят - така Ивайло Калушев обяснява учението на свои последователи през 2011та. Според индолога проф. Милена Братоева поведенческият код на будизма настоява за правенето на добро в настоящия живот.Контрол над желанията, за да се пребори егото.

проф. Милена Братоева, СУ "Св. Климент Охридски": "Представата, че ако искаш наистина да постигнеш крайния резултат, така нареченото освобождение или нирвана, първо трябва да станеш добродетелно същество. Започваш да следваш трайно в живота си определени етически правила. Най-важното сред които е за ненасилие, между другото. Ахимса, тоест способността да не нанасяш вреда на друго живо същество."

В този смисъл убийството и самоубийството като действия са немислими.

проф. Милена Братоева, СУ "Св. Климент Охридски": "Смъртта не се разглежда като спасение. Тоест няма такава теза, че ако сложиш край на живота си, тутакси автоматично ще се освободиш. Напротив, на самоубийството не се гледа така със добро око." БНТ: И на убийството предполагаме? проф. Милена Братоева, СУ "Св. Климент Охридски": "На убийството, разбира се."

Независимо за кое направление от будизма става въпрос не било правилно да се използва определението секта.

проф. Милена Братоева, СУ "Св. Климент Охридски": "Обикновено при тях се създава линия на даден учител, който може да следва общите постулати, етически, философски, религиозни принципи, но въвежда някои свои специфични техники или идеи.Но това не е сектанството." Ивайло Калушев (2011 г.): "Будата е достигнал до осъзнаване на това, че има фундаментална грешка в начина, по който възприемаме света." БНТ: А съществуването на различни култове - това типично явление ли? проф. Милена Братоева, СУ "Св. Климент Охридски": "Да, може да се каже пак отново най-вече в тантрическия будизъм, в който в най-голяма степен са развити йогическите техники за самоусъвършенстване и разбира се култ може да се каже с известни условности - култ към учителя."

Важно е как живееш, казва будизмът, и това изключва насилието във всяка форма. Случилото се в Петрохан повдига въпроси и следва да е обект на сериозен анализ.