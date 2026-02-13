Слънчева събота преди нова вълна от валежи и застудяване

През нощта валежите ще спрат, а облачността от запад ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад.

Сутринта минималните температури ще бъдат положителни – между 0° и 5°, в София – около 1°, по Черноморието – 5–6°. Максималните ще са между 11° и 16°, в София – около 11°. Денят ще започне предимно слънчево, но от запад облачността постепенно ще се увеличава и по-късно следобед в западните райони ще завали дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югозапад.

Ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде до умерен от югоизток, а максималните температури ще са между 10° и 15°.

Облачността от запад ще се увеличава и по-късно следобед в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще започнат валежи от дъжд, над около 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад.

Обширен циклон с три основни центъра ще продължи да определя времето в по-голямата част от Европа. На места – във Франция, Швейцария и Германия – той ще бъде причина за валежи от сняг, а в Западното и Централното Средиземноморие – от дъжд.

Втора циклонална област ще определя облачното и мъгливо време в страните от Източна Европа, а трета – разположена северно от Скандинавски полуостров – ще донесе снеговалежи главно по крайбрежието на Норвегия.

На Балканския полуостров облачността от югозапад ще се увеличи и около и следобед ще започнат валежи от дъжд, а във високите планини в западните части – от сняг.

В неделя ще вали, като по-значителни ще бъдат количествата на места в южните и източните райони на страната. Температурите ще се повишат с около градус, но по-късно през деня ще започне ново застудяване.

През новата седмица застудяването ще продължи. Ще има валежи, като дъждът постепенно ще преминава в сняг – в понеделник в северната половина, а до вторник – и в цялата страна. Ще се образува снежна покривка, а температурите ще бъдат с малък денонощен ход и близки до нулата.

В сряда валежите ще спрат, ще има много слънчеви часове и се очаква затопляне.