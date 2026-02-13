БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград...
Чете се за: 00:55 мин.
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 06:07 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Румен Христов от ГЕРБ-СДС заяви, че президентът Румен Радев е основният им опонент на изборите, като подчерта, че партията се бори категорично за първо място, въпреки възможното взаимодействие по определени теми

В предаването „Панорама“ Румен Христов от ГЕРБ-СДС коментира избора на служебен министър-председател и позицията на партията. Попитан дали вярва на Андрей Гюров, Христов заяви:

„Изборът не е наш, а на президентът Илияна Йотова и ние не оспорваме нейното право да реши кого да назначи за министър-председател. След като в „домовата книга“ останаха пет души, тя се спря на него. Това е нейно право. Да се надяваме, че се проведат честни избори, каквито очакваме всички формации в България.“

Румен Христов коментира и въпросът за ограничаването на правото на гласуване в чужбина.

„Не бяха направени тези промени и това гласуване, защото ние вече не разчитаме на тези гласове. Факт е, че те спаднаха за ГЕРБ-СДС. Притеснението идваше от Турция, защото там има около 300 и може би и повече български граждани, изселени несправедливо, покрай Възродителния процес. Вие знаете много добре, имаше репортажи и от Националната телевизия, по какъв начин те гласуваха, по колко души в секции, не могат да се попълнят, не знаят младите поколения, не знаят български. IP-адреси с по хиляда заявителя, друг IP-адрес на 100-200 метра също. Имахме притеснение за това, че ще се злоупотреби от тази гледна точка. Така се опитахме да ограничим това. Но нека да подчертая, че ние внесохме предложение в последствие да увеличим броя на секциите от 20 на 30. Но колегите от ПП-ДБ не ни подкрепиха.“

Той уточни и конкретните ефекти от ограничаването на секциите в чужбина:

„Когато нямаше ограничение на секциите във Великобритания, ние получихме 21 хиляди гласа, всички партии имам предвид. Когато имаш ограничения, бяха 20 хиляди. Става дума за около 1000 души. Не е нещо, което да ограничи голям наплив. В Америка нещата са също комплицирани. Огромна държава, трудно се разкриват секции. Има случаи 40 души да са дали заявка за секция, а да са гласували по-малко от 30.“

По отношение на сътрудничеството на СДС с ГЕРБ и дали ще са пак заедно на изборите, Христов обясни, че прдстои това решение.

„На 21-ви, СДС ще има Национален съвет на партията, като чели нагласата е такава, но нека не предрешавам нещата. На 21 ще вземем решението.“

Коментарът му относно президента Румен Радев беше ясен. Той ще бъде основен опонен на предстощяите изобир.

„Той ни е основният опонент на тези избори. Основен, защото ние се борим за първо място, категорично.“

Христов подчерта, че въпреки конкуренцията с Радев, е възможно взаимодействие по определени теми, като реформата в съдебната система остава ключов приоритет.

По въпроса дали Делян Пеевски е вечен съюзник на ГЕРБ-СДС, той отговори:

„Пеевски и сега не ни е вечен съюзник, той ни подкрепяше по големи теми като бюджет, Шенген, еврозона и т.н. Но в бъдещ парламент, ако говорим за европейското бъдеще на България и получаваме от него и по-скоро парламентарната му група подкрепа, ние няма да откажем.“

Случаят „Петрохан“ оставя тежка травма, разделение и недоверие в българското общество, подчерта Румен Христов.

„Травма, разделение и недоверие – три тежки удара за нашето общество.“

Вижте целия разговор с Румен Христов във видеото.

# ГЕРБ-СДС #Румен Христов

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
3
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
5
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци
6
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
2
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Политика

Преди новия вот: Ще спрат ли безконтролните смени в изборните комисии?
Преди новия вот: Ще спрат ли безконтролните смени в изборните комисии?
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Чете се за: 04:40 мин.
Румен Радев: Най-късно на 4 март ще внесем в ЦИК регистрация с коалиция, с ясно име Румен Радев: Най-късно на 4 март ще внесем в ЦИК регистрация с коалиция, с ясно име
Чете се за: 06:25 мин.
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ, оставам в партията Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ, оставам в партията
Чете се за: 02:47 мин.
Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал оставка от ГЕРБ
Чете се за: 02:17 мин.
Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет
Чете се за: 07:10 мин.

Водещи новини

Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Кая Калас: Европа не е готова да определи конкретна дата за...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Протестите в Сърбия: Многохилядна антиправителствена демонстрация в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:27 мин.
САЩ и Канада
"Като птица феникс възроди църквата ни": Протест в Сливен...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ