Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение

Бившият служебен вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" казуса "Петрохан", който по думите на представители на МВР е "безпрецедентен случай за последните 20-30 години". Той изрази сериозни притеснения от опит разследването да бъде сведено до една единствена версия и бързо приключено.

"Не трябва да се спекулира в такава посока, но трябва да се стигне до истината. Очевидно, за това, което се случи в Петрохан, думи на представители на Министерството на вътрешните работи са, че това е безпрецедентен случай през последните 20-30 години в страната. Трябва да се стигне до истината", каза той.

Демерджиев подчерта, че обществото има право на цялата истина за шестимата загинали, а не на фрагментарни факти:

"Мен лично ме тревожи опита с една единствена версия този случай да се затвори и да се приключи. Не може да се приключи по този начин. Той трябва да бъде изяснен. Обществото трябва да узнае истината, която стои зад тези 6 загинали в Петрохан човека. И тогава вече този случай може да бъде затворен."

По думите му, ако разследването се ограничи до констатацията за убийства и самоубийства, без да се изяснят всички обстоятелства, няма да има съдебен процес и реална правна оценка:

"Ако се спре до 6-те трупа няма да има съд, защото няма да има дело. Приключва делото – има убити, самоубити и до там приключва. В момента няма истина, за да има алтернативна истина."

Бившият вътрешен министър постави остро въпроса за предходни сигнали, свързани с част от загиналите, и за действията на прокуратурата:

"Аз не чух смислен отговор от прокуратурата. Какво се е случило с производствата, образувани по повод сигнали, свързани с тези хора? Защо тези сигнали са приключени по този начин? Те са две възможностите – едното е некомпетентност, второто е по някакъв начин да се сложи чадър върху тези хора."

Според него отказът от показания не отменя задължението на прокуратурата да разследва:

"Това не отнема необходимостта и задължението на прокуратурата да разследва. Ако прокуратурата беше си изпълнила задълженията, щеше да знае какво се случва в Петрохан."

В контекста на случая стана ясно, че един от участниците е притежавал 16 регистрации за оръжие. Демерджиев отрече да има отношение към издаването им:

"Аз не съм дал нито едно разрешително. Началник на районно управление е издал едно разрешително по мое време. Не е нормално да се очаква министърът да следи всеки началник какво прави. Но ако постъпи сигнал за злоупотреба, тогава е ролята на министъра да се намеси."

Демерджиев коментира и действията на ДАНС, след като заседание в парламента беше засекретено, без да бъдат оповестени резултати:

"ДАНС трябва да уведоми народните представители. Трябваше убедително агенцията да разясни има ли връзка, каква е тази връзка, какви действия са предприемали. Дължат тази информация на Народното събрание."

По отношение на съвместни действия между МВР и неправителствена организация, свързана със случая, той уточни:

"Използвани са учебни оръжия на тези хора от служители на МВР. Те не са участвали в съвместно учение, а е използвано тяхно оборудване. Но това нито ми е било докладвано, нито е станало с моя санкция."

Попитан за бъдещия вътрешен министър в служебния кабинет, който ще бъде предложен от Андрей Гюров, той заяви:

"При всички случаи трябва да е човек, който ще гарантира честността на вота и който няма да допусне това, което се случи последните три избора, да се повтори."

