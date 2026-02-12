БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за случая "Петрохан"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Запази
Деньо Денев - временен шеф - ДАНС
Снимка: БТА
Слушай новината

Комисията за контрол на службите отхвърли да внесе в дневния си ред решението на председателя на парламента Рая Назарян за изслушване на ДАНС и прокуратурата за информация, включително класифицирана, за НПО-то на Ивайло Калушев. Изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев коментира, че в Агенцията са получени сигнали и е извършена проверка, а всички материали са изпратени на прокуратурата.

Деньо Денев, изпълняващ функциите председател на ДАНС пред БНТ: "ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за наличие на престъпление, които сме изпратили на прокуратурата."

- БНТ: Имало ли е служители на ДАНС, вербувани...

- Категорично не, казах и вчера, служители на ДАНС не са били на място."

Денев заяви, че от медиите разбира, че му е била поискана оставката след трагедията, завършила с 6 жертви.

#Деньо Денев, #случаят Петрохан #ДАНС

Водещи новини

Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ