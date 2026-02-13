БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Едно учение е било проведено през 2023 г. между Областната дирекция на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" неправителствена организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), съобщиха от МВР.

Това сочи проверка на Вътрешното министерство, разпоредена след твърдения на политически лица за провеждани "съвместни" учения с неправителствената организация на територията на ОД на МВР - Монтана.

Установено е, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор "Специални тактически действия" (СТД) на дирекцията, "съвместно със служители на НАКЗТ" (според текста на писмо до областния управител, подписано на 28 април 2023 г.).

Съгласно месечния план на занятията по тактическа подготовка със Сектор СТД при ОД на МВР - Монтана през месец май 2023 г., темата на занятието е както следва: "Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка". Планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Обучението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставената сграда на т.нар. "Хирургичен блок" в Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Същото е предоставено от лицата И.К., И.И. и Н.З.

Няма открити други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, допълват от МВР.

Продължава и проверката на Дирекция " Инспекторат" на всички данни и сигнали, постъпили във Вътрешното министерство по случая " Петрохан" и дейността на неправителствената организация, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР. Данните от нея ще бъдат своевременно огласени.

