БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Milano Cortina 2026
Зимни
Други спортове
Спорт
Милано/Кортина 2026: Биатлон, жени - спринт 7,5 км (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
16:32, 14.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
снимки startphoto.bg
Сподели
Копирано в клипборда
#Милано/Кортина 2026
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
3
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
4
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
5
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
6
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Реклама
Най-четени
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Реклама
Още от: Milano Cortina 2026
Словакия загуби от Швеция, Латвия изненада Германия на олимпийския хокеен турнир
Атанас Фурнаджиев: Методиката работи, надявам се утре да се преборим за още един медал
17:03, 14.02.2026
Чете се за: 02:05 мин.
Милена Тодорова завърши четвърта, а Лора Христова е 11-а в спринта на Олимпийските игри в Милано/Кортина
16:58, 14.02.2026
Чете се за: 02:55 мин.
Милена Тодорова през сълзи: Тъжно ми е, когато всичко се реши от една мишена, боли
16:50, 14.02.2026
Чете се за: 01:45 мин.
Лора Христова: Смятам, че се получи добро състезание и съм доволна от резултата
16:49, 14.02.2026
Чете се за: 01:47 мин.
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - втори манш (ВИДЕО)
16:23, 14.02.2026
Реклама
Водещи новини
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците?...
17:35, 14.02.2026
Чете се за: 03:20 мин.
Латинска Америка
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
11:22, 14.02.2026
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен
15:36, 14.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
17:54, 14.02.2026
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската...
11:11, 14.02.2026 (обновена)
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ)
16:57, 14.02.2026
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за...
11:48, 14.02.2026
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
10:23, 14.02.2026
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ