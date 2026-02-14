Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР

Съвместни учения на МВР с неправителствената организация на Ивайло Калушев са правени през 2023 г. Това потвърди в ефира на "Денят започва с Георги Любенов" бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обаче уточни, че не е бил уведомяван за провеждането им, а от полицията в Монтана само са използвали оборудване на организацията. Според Демерджиев съвместни учения е имало и през 2025 г. Тошко Йорданов от ИТН контрира, че министерствата трябва авансово да проверяват с кого си сътрудничат.

Иван Демерджиев отрече да е знаел за проведени съвместни учения с организацията на Ивайло Калушев. Но заяви, че такива са правени и през миналата година.

Иван Демерджиев, бивш министър на вътрешните работи: "Такива действия са извършвани през 2025 година, при това на два пъти, не знам защо се вади този случай, нито ми е било известно, нито някой ми го е докладвал, но понеже се запознах, направих си труда да го проверя, всъщност използвани са учебни оръжия на тези хора от служители на МВР, те не са участвали в съвместно учение, а е използвано тяхно оборудване, но то нито ми е докладвано, нито е станало с моя санкция."

Според бившия вътрешен министър до това се е стигнало заради липсата на достатъчно оборудване за полицията. Тошко Йорданов от ИТН обаче смята, че ръководството на МВР също има вина.

Тошко Йорданов, ИТН: "Той, като министър, позволява на МВР да работи с оръжията на някаква неизвестна организация. Той е толкова гламав като министър, че въобще не са провелили какви са тия. Не е видял сигнали, не разбрал, че има сигнали за педофилия. Имаме ужасна политическа протекция над една педофилска секта..."

И двамата коментираха и темата за подадените сигнали до ГДБОП и ДАНС за дейността на Калушев.

Иван Демерджиев, бивш министър на вътрешните работи: "Аз не чух смислен отговор на прокуратурата по повод сигнали, свързани с тези хора - защо сигналите са приключили по този начин. Те са две възможностите - едното е некомпетентност, а второто е по някакъв начин да се сложи чадър върху тези хора." Тошко Йорданов, ИТН: "Демерджиев - той все едно е изваден от потока на времето. По негово време и по времето на Бойко Рашков - това момче, което даде интервю пред Бърд, какво е правил този в тази секта. Той е подал два сигнала на МВР и прокуратурата и сега скача Демерджиев на прокуратурата. Сигналът не е стигнал до прокуратурата. Останал си е там по времето на тия двамата министри."

Какво точно се е случило със сигналите ще стане ясно от назначената проверка в МВР.