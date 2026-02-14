Иво Иванов: Разочарованието е водещото в американския лагер на Игрите в Милано/Кортина

Иво Иванов отбеляза, че разочарованието е водещото в американския лагер по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Известният журналист и писател акцентира кои са те в предаването „Днес на Игрите“, включвайки се от САЩ, където живее вече дълги години.

„Водещото в американското участие на този форум без съмнение е разочарование, най-вече заради Иля Малинин, заради ситуацията с Медисън Чок и Евън Бейтс. Разбира се, заради и контузията на Линдзи Вон. Също така Микаела Шфирин не успя да се добере до поодума в комбинацията. Засега американците са разочаровани общо взето. Делегацията очакваше повече медали. Все пак според всички специалисти американският отбор ще надмине своето постижение от предишните Зимни игри, когато се класираха едва пети по отличия“, започна той.

„Има няколко сюжета, които са за отбелязване. Цифрите 43 и 52. Те са мрачни цифри, които няма да бъдат забравени, особено от фигурното пързаляне, защото това беше полет, който точно преди една година катастрофира при приземяване на летището „Рейгън“ във Вашингтон. 67 човека загинаха, 28 от тях бяха членове на разширеното семейство на фигурното пързаляне в САЩ. Сред тях треньори, бъдещи звезди и техните родители. Тази трагедия остави много голям отпечатък върху фигурното пързаляне в САЩ. Затова боли още повече ситуацията с Чок и Бейтс, които бяха сериозно ощетени от френската съдийка Джазабел Дабуи. Всички очакваха двамата да спечелят златото, но взеха среброто.

Авторът на няколко книги коментира и представянето на Иля Малинин, който се провали в кратката програма на италианска земя.

„Относно Иля Малинин се правят много паралели с него и Симон Байлс. Знаете какво се случи с нея в Токио. Тя получи така наречените туистис. Това е състезание, в което много опитни спортисти изведнъж губят своята ориентация във въздуха. Тук много се говори за натиска, огромните очаквания върху Малинин, който е още много млад. Може би и той получи нещо подобно на тях“, заяви Иванов.

Повече от гостуването на Иво Иванов гледайте във видеото!