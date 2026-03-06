БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Павлина Филипова за златото на Георги Джоргов: Исторически медал и резултат от труда на целия екип в българския биатлон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

Бившата националка коментира златото на Георги Джоргов от световното първенство за младежи и юноши в Арбер

павлина филипова златото георги джоргов исторически медал резултат труда целия екип българския биатлон
Слушай новината

Историческата световна титла на Георги Джоргов в масовия старт на 12 км при юношите до 19 години на шампионата по биатлон в германския зимен център Арбер е резултат не само от индивидуалните качества на Георги Джогров, но и от работата на целия екип зад него. Това заяви бившата българска биатлонистка Павлина Филипова.

"Емоциите са страхотни. Да видим историческо класиране на български биатлонист, което досега не е постигано – нито при мъже, нито при жени, нито при юноши или девойки е нещо невероятно. Всеки състезател мечтае за подобен момент в кариерата си“, коментира Филипова.

Българинът спечели титлата след впечатляващо представяне, въпреки че още в началото на надпреварата преживя труден момент.

"На първата обиколка Георги падна и тръгна последен след всички останали. Въпреки това успя да се концентрира и да направи най-добрата стрелба в цялото състезание. Това показва характер и силна психика“, допълни тя.

20 години след своя европейски триумф именно в Арбер Филипова призна, че трасето в германския зимен център остава специално място за нея.

"За мен Арбер е любимо място. Точно преди 20 години спечелих европейската си титла там. Това е много трудно трасе и стрелбище, а атмосферните условия също са сериозно предизвикателство“, каза бившата състезателка.

Тя подчерта, че успехът на Джоргов е плод на общите усилия на целия екип около националния отбор.

"Трябва да поздравим целия екип – освен Георги и треньорите, и ваксмайсторите, и федерацията, и всички хора, които работят зад кулисите. Това е екипен медал. В зимните спортове без хората зад състезателя няма как да се постигнат такива резултати“, обясни Филипова.

Според нея титлата може да бъде важна стъпка в развитието на младия биатлонист.

"За Георги това е сбъдната мечта. Този медал може само да го тласне напред – към мъжките състезания, към националния отбор и към стартове в Световната купа, където да бъде конкурентоспособен“, смята тя.

Филипова допълни, че истинското значение на историческия успех тепърва ще се оценява.

"Може би времето ще покаже колко голям е този успех. Но резултатите от последния месец ни радват и показват, че има възход. Виждаме успехи не само при мъжете и жените, но и при младите състезатели, които ще продължат пътя им“, каза още тя.

Георги Джоргов спечели масовия старт на 12 км с време 36:16.4 минути, след като допусна само една грешка на стрелбището. Втори остана латвиецът Ричардс Лозберс, а трети – финландецът Туомас Латвалахти.

За българина това е второ отличие от шампионата в Арбер, след като по-рано завоюва и бронз в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра.

#Георги Джогров #световно първенство по биатлон до 19 г. в Амбер #Павлина Филипова

