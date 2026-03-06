Ерик Перо спечели индивидуалния старт в Контиолахти и триумфира с Малкия кристален глобус

Ерик Перо спечели индивидуалния старт на 20 километра от кръга за Световна купа по биатлон в Контиолахти, Финландия и си осигури Малкия кристален глобус в дисциплината.

Французинът премина дистанцията за 44:55.7 минути и не допусна нито една грешка в стрелбата. С безупречна работа на рубежа се отличиха и останалите състезатели от първата четворка.

На второ място завърши норвежецът Стурла Холм Лагрейд, който изостана на 29.9 секунди от победителя. Трети се нареди неговият сънародник Ветле Шастад Кристиансен с пасив от 47.9 секунди.

Четвърти се класира италианецът Лукас Хофер, също без грешка в стрелбата, но на 1:18.1 минути зад Перо. Пети завърши германецът Филип Наврат, който допусна два пропуска и финишира на 2:19.6 минути след победителя.

Най-добре от българските биатлонисти се представи Васил Зашев, който с три пропуска в стрелбата се нареди на 48-мо място. Непосредствено след него, също с три грешки, завърши Константин Василев.

Антон Синапов и Владимир Илиев се класираха съответно на 81-во и 82-ро място, като направиха четири и седем пропуска в стрелбата.

В генералното класиране за Световната купа Перо води с 924 точки, следван от Томазо Джакомел със 797 и Себастиан Самуелсон с 697 точки.

Французинът оглави и крайното класиране за Малкия кристален глобус в индивидуалната дисциплина с 211 точки. Втори е норвежецът Йохан-Олав Ботн със 141, а трети остана Емилиен Жаклен със 133.

В събота програмата при мъжете в Контиолахти продължава с щафетата на 4 по 7.5 километра.