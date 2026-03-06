Тампа Бей Лайтнинг привлече ветерана Кори Пери

Отборът на Тампа Бей Лайтнинг привлече 40-годишния нападател Кори Пери от състава на Лос Анджелис Кингс в последния ден от трансферния прозорец в Националната хокейна лига.

В замяна "светкавиците“ изпращат избор във втория кръг на драфта тази година.

През настоящия сезон Пери има 11 гола и 17 асистенции в 50 мача. Опитният нападател вече е играл за Тампа Бей в периода между 2021 и 2023 година, а сега се завръща отново в тима.

В кариерата си канадецът има общо 963 точки (459 гола и 504 асистенции) в 1442 мача в НХЛ. През 2011 година той печели трофея "Харт“, който се връчва на най-полезния играч в лигата, а през 2007 година триумфира с Купа "Стенли“ с отбора на Анахайм Дъкс.