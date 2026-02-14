БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно...
Чете се за: 17:00 мин.
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?

Климатичните промени, по-малкото потребление и недостатъчното промотиране на българското вино в чужбина са част от големите предизвикателства пред лозаро-винарския бранш.

В последните години страната ни е загубила водещата си роля на износител на вино, смята управителя на винарска изба в пловдивското село Брестовица Красимир Патишанов.

Красимир Патишанов - председател на Регионална лозаро-винарска камара „Тракия“: "2007 година България е изнасяла 114 милиона литра вино, а 2022 година - 15 години по-късно, само 17 милиона литра."

До срива в износа се стига след пандемията от ковид и началото на войната в Украйна. Проблем остава и конкуренцията на вина от трети страни, в които има експортно субсидиране. Затова българите в сектора произвеждат само толкова, колкото могат да реализират.

Красимир Патишанов - председател на Регионална лозаро-винарска камара „Тракия“: Ние сме принудени да свиваме и производството, дори специално в производството на червени вина, които по принцип са основна част от производството в България открай време, има залежали количества червено вино и проблем с реализацията."

Специалистите констатират и тенденция за увеличаване консумацията на бяло вино, за сметка на червеното. Отчетени са и загуби от нереализирано българско десертно грозде, заради внос на гръцка продукция.

Георги Ташев - технолог и производител на грозде: "Поне тук, в нашия район, остана грозде необрано, остана по масивите, хората бяха принудени да плащат на работници, само да могат да го бутнат на земята, да не стои на лозата, за да може да преживее зимата."

Затова настояват за работеща стратегия от страна на държавата, която да стимулира производството и да налага родното вино на външни пазари.

Георги Ташев - технолог и производител на грозде: "Държавата субсидира по някакъв начин лозарите, като им дава субсидии на декар, но никой не се замисля да субсидира или да промени схемата на субсидиране - за това да дава субсидия за реализирана продукция."

От бранша казват, че въпреки проблемите, българското вино продължава да е изключително качествено. И очакват подкрепа от Европа, тъй като секторът на Стария континент преминава през сериозна криза.

Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, як се справят кубинците? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:20 мин.
Латинска Америка
Чете се за: 03:20 мин.
Латинска Америка
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
