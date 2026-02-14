Зарязаха ритуално лозята в пловдивското село Брестовица (СНИМКИ)

В пловдивското село Брестовица – известно като местната столица на винопроизводството, по традиция на днешния ден отбелязаха Трифон Зарезан с голям празник.

Рано сутринта в храм "Свети Теодор Тирон" отец Даниел отслужи литургия. По-обяд от площада на центъра тръгна литийно шествие до лозовите масиви край селото. С хоругви и звук на българска гайда местните лозари и винари се отправиха към местността „Бяло поле”, където бе отслужен молебен за здраве и берекет. Хората извършиха ритуално първата резитба на лозята за по-благоприятна и плодородна година. 200 са земеделските производители, които отглеждат десертно и винено грозде в Брестовица, а насажденията са 240 000 декара.

Лозарите определиха миналата година като много добра относно реколтата, но лоша за изкупната цена. Голяма част от продукцията не е била реализирана заради вносът на грозде от чужбина и подбиването на пазара. На днешния празник стопаните си пожелаха 2026 година да е плодородна, а гроздето да се изкупува на по-добри цени.

Винарните в селото отвориха вратите си за посетители да дегустират вино и да разберат повече за технологията на напитката. Наградени бяха седем производители от Брестовица за най-добро домашно вино бяло и червено от реколта 2025, специална награда имаше и за производител на розе. Празникът продължи с фолклорната програма на танцов състав „Тракийци“ при Народно читалище „Съзнание 1873“.