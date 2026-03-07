Щафетата на България при мъжете завърши на 16-о място в старта от Световната купа по биатлон в Контиолахти

Отборът на България в състав Константин Василев, Владимир Илиев, Антон Синапов и Васил Зашев се класира на 16-о място в щафетата 4х7,5 километра от Световната купа по биатлон в Контиолахти, Финландия.

Националите използваха само шест допълнителни патрона в хода на осемте си стрелби, но на последния пост Васил Зашев трябва да върти и наказателна обиколка след стрелбата позиция легнал. В крайна сметка България приключи с 3 минути и 29.7 секунди от първото място.

Победата взе отборът на Норвегия (Йоханес Дале, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Лагрейд и Ветле Шаастад Кристиансен), който със седем допълнителни патрона и нито една наказателна обиколка завърши за 1 час, 13 минути и 30.7 секунди. С основна заслуга за победата бе Кристиансен, който на последния пост свали десетте мишени с десет патрона и изпревари представителя на Франция.

"Петлите" останаха втора позиция на 19.1 секунди. Оскар Ломбардо, Фабиен Клод, Емилиен Жаклен и Кентен Фийон Майе използваха само шест допълните патрона, но пет от тях бяха изстреляни от Фийон Майе на последния пост. Това негово забавяне позволи на Кристиансен да го атакува и да го задмине.

На трето място на 48.1 секунди остана щафетата на Швеция (Виктор Бранд, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуелсон). Шведите завъртяха една наказателна обиколка и използваха десет допълните патрона, но използваха колебанията на другите отбори около тях в края на състезанието, за да се преборят за място на подиума.

Тимът на Финландия завърши четвърти, на пето място е съставът на САЩ, а в шестицата влезе и Германия.

В неделя за мъжете предстои масов старт на 15 километра от 17:55 българско време, докато няколко часа по-рано - от 14:40, е щафетата на 4х6 километра при жените.