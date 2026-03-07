БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София...
Чете се за: 01:37 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Чете се за: 09:40 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Щафетата на България при мъжете завърши на 16-о място в старта от Световната купа по биатлон в Контиолахти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Победата взе отборът на Норвегия.

владимир илиев антон синапов топ индивидуалното световното биатлон оберхоф
Снимка: БФ Биатлон
Слушай новината

Отборът на България в състав Константин Василев, Владимир Илиев, Антон Синапов и Васил Зашев се класира на 16-о място в щафетата 4х7,5 километра от Световната купа по биатлон в Контиолахти, Финландия.

Националите използваха само шест допълнителни патрона в хода на осемте си стрелби, но на последния пост Васил Зашев трябва да върти и наказателна обиколка след стрелбата позиция легнал. В крайна сметка България приключи с 3 минути и 29.7 секунди от първото място.

Победата взе отборът на Норвегия (Йоханес Дале, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Лагрейд и Ветле Шаастад Кристиансен), който със седем допълнителни патрона и нито една наказателна обиколка завърши за 1 час, 13 минути и 30.7 секунди. С основна заслуга за победата бе Кристиансен, който на последния пост свали десетте мишени с десет патрона и изпревари представителя на Франция.

"Петлите" останаха втора позиция на 19.1 секунди. Оскар Ломбардо, Фабиен Клод, Емилиен Жаклен и Кентен Фийон Майе използваха само шест допълните патрона, но пет от тях бяха изстреляни от Фийон Майе на последния пост. Това негово забавяне позволи на Кристиансен да го атакува и да го задмине.

На трето място на 48.1 секунди остана щафетата на Швеция (Виктор Бранд, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуелсон). Шведите завъртяха една наказателна обиколка и използваха десет допълните патрона, но използваха колебанията на другите отбори около тях в края на състезанието, за да се преборят за място на подиума.

Тимът на Финландия завърши четвърти, на пето място е съставът на САЩ, а в шестицата влезе и Германия.

В неделя за мъжете предстои масов старт на 15 километра от 17:55 българско време, докато няколко часа по-рано - от 14:40, е щафетата на 4х6 километра при жените.

#Световна купа по биатлон 2025/2026 #Световна купа по биатлон в Контиолахти

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
2
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
3
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
4
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
5
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно"
6
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно"

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Зимни

Владимир Зографски зае 34-то място на състезанието по ски скок на голямата шанца в Лахти
Владимир Зографски зае 34-то място на състезанието по ски скок на голямата шанца в Лахти
Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти
Чете се за: 00:45 мин.
България завърши на 11-о място в щафетата на 4х7.5 км за младежи до 21 г. на световното първенство по биатлон България завърши на 11-о място в щафетата на 4х7.5 км за младежи до 21 г. на световното първенство по биатлон
Чете се за: 01:42 мин.
Лора Христова завърши 29-а в масовия старт в Контиолахти, победата е за Жулия Симон Лора Христова завърши 29-а в масовия старт в Контиолахти, победата е за Жулия Симон
Чете се за: 02:05 мин.
Малена, всички сме с теб! Малена, всички сме с теб!
Чете се за: 03:25 мин.
Олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротен спечели гигантския слалом в Кранска гора Олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротен спечели гигантския слалом в Кранска гора
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Екоминистърът за скока на цените на горивата по бензиностанциите: Сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки Екоминистърът за скока на цените на горивата по бензиностанциите: Сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки
Чете се за: 09:40 мин.
У нас
Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много висока цена Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много висока цена
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Външно: Полагаме усилия за евакуирането на нашите сънародници от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
България има нови находища на критични суровини - какво показват...
Чете се за: 03:50 мин.
Общество
Мръсен въздух на прицел: Как гражданите могат да търсят правата си...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
"Защо ни целят, тук има училище": Масирана руска атака в...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ