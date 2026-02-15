Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Днес ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици. Вятърът ще бъде от юг-югозапад, умерен; в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист. По-късно през деня ще отслабне, ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Минималните температури ще са между между 5° и 10°, в София – около 5°. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-високи в местата чувствителни на южен вятър, а в София – около 13°.

По Черноморието ще преобладава облачно време с краткотрайни, главно след обяд временно интензивни валежи от дъжд, на места значителни по количество и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-17°.

В планините облачността ще е значителна с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

В понеделник в много райони валежите временно ще отслабнат и ще спрат, но към края на деня отново ще се активизират. С понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, освен в крайните южни райони от страната. След временно отслабване и ориентиране от югоизток, след обяд ще се усили вятърът от северозапад.

Във вторник в по-голямата част от страна, с изключение на източните и южните райони ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. Вятърът ще е от север, умерен и временно силен и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат значително и ще са почти без денонощен ход - близки до нулата. В сряда валежите ще спрат, най-късно в източните райони. Над западната половина от страната и облачността ще се разкъсва, в много райони и ще намалява до предимно слънчево. Ще остане ветровито.

