БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Поглед към Космоса: "Екипаж-12" пристигна на МКС

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази

Мисията ще продължи 8 месеца

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

На Международната космическа станция пристигна "Екипаж-12". В следващите няколко месеца на борда ще работят астронавтите на НАСА Джесика Мейър и Джак Хатауей, астронавтът от Европейската космическа агенция Софи Адено и руският космонавт Андрей Федяев.

"Екипаж-12" беше посрещнат на борда на космическата станция от тримата ѝ настоящи обитатели. Мисията на новите четирима астронавти ще продължи 8 месеца. Предвидени са няколко излизания в открития Космос, известни като "космически разходки".

# Международната космическа станция #мисия до МКС #МКС

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
3
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
4
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
5
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино
6
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
3
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
4
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
6
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...

Още от: Любопитно

Св. Валентин - туристи и спортисти празнуват във Верона
Св. Валентин - туристи и спортисти празнуват във Верона
4 двойки подновиха брачните си обети след дълги години брак в Несебър 4 двойки подновиха брачните си обети след дълги години брак в Несебър
Чете се за: 02:05 мин.
Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ) Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
В Рио де Жанейро започна традиционният карнавал (СНИМКИ) В Рио де Жанейро започна традиционният карнавал (СНИМКИ)
Чете се за: 02:25 мин.
Нестандартна инициатива на зоопарка в Бургас за свети Валентин Нестандартна инициатива на зоопарка в Бургас за свети Валентин
Чете се за: 01:45 мин.
Не всичко, което блести, е злато: Маските за наградите БАФТА се изработват от ...фосфорен бронз (СНИМКИ) Не всичко, което блести, е злато: Маските за наградите БАФТА се изработват от ...фосфорен бронз (СНИМКИ)
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Месни Заговезни е! Месни Заговезни е!
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ