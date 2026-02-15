Поглед към Космоса: "Екипаж-12" пристигна на МКС

На Международната космическа станция пристигна "Екипаж-12". В следващите няколко месеца на борда ще работят астронавтите на НАСА Джесика Мейър и Джак Хатауей, астронавтът от Европейската космическа агенция Софи Адено и руският космонавт Андрей Федяев.

"Екипаж-12" беше посрещнат на борда на космическата станция от тримата ѝ настоящи обитатели. Мисията на новите четирима астронавти ще продължи 8 месеца. Предвидени са няколко излизания в открития Космос, известни като "космически разходки".