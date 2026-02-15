БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет

Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Председателят на ПГ на "БСП - Обединена левица" разкритикува работата на определени министри в оставка

Реалистично гледаме на ситуацията и в БСП, и в коалиция "БСП - Обединена левица", и парламентарната група. Считаме, че това е начин, който всяка партия и коалиция трябва да оцени ситуацията и положението, в което се намира не само парламента, но и държавата, обществото и да имаме куража да признаем, че сме допускали и грешки. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" доц. д-р Наталия Киселова - председател на ПГ на "БСП - Обединена левица".

"Ако се върнем година назад, имаше два критични момента, в които "БСП - Обединена левица" постъпи по определен начин - от днешна гледна точка няма единно мнение, че това е само положително било. Първият случай беше дали трябва да има веднага разпускане на Народното събрание или да се направи усилие за работа и това беше причината да бъда номинирана за председател на Народното събрание. Вторият критичен момент беше при формиране на правителството, когато се оттеглиха ПП-ДБ, по скоро "Демократична България" и се тръгна на правителство на малцинството. Ясно беше, че винаги ще има проблеми с кворума, с мнозинствата при гласуване. И от днешна гледна точка най-висшият органа на БСП - Конгресът, не даде толкова категорично положителна оценка, колкото на Националния съвет за участието в съвместното управление", обясни доц. Киселова.

Подчерта, че министрите на БСП-ОЛ са били коректни, тъй като са предвидим партньор, но за съжаление другите са се държали не така, както би трябвало в едно съвместно управление:

"Тук не става дума само за споразумението за управление, тук става дума и за конкретни позиции, които са отстоявани или решения, които са взимани по начин, който не предвижда предварителни консултации и разговори. Ако трябва да сравним как изглеждат коалиционни управления назад в годините, в които БСП е участвала, начинът, по който се взимат решения не може да бъде по телефона или през вайбър група. Необходимо е да се сяда да се говори. Най-критични са моментите с кадровите въпроси", уточни тя.

По думите ѝ, след промяна в ръководството на Националния съвет и на Изпълнителното бюро, което ще бъде избрано следващата седмица, ще има конкретни позиции, които ще се различават от позициите на групите, с които са били в съвместното управление.

"Начинът, по който функционира ръководството на Народното събрание и правителството показва стремежа на ГЕРБ да доминира и това е резултат за големината на парламентарната им група, но когато тръгваш с партньори на дълъг път или искаш той да бъде дълъг, темпото се определя не само от един", поясни Киселова.

На въпрос от какво е продиктувана смяната на председателя на парламентарната група на "БСП - Обединена левица", Наталия Киселова отговори така:

"В рамките на парламентарната група и на дейността на Народното събрание си е имало ред, по който се вземат решения. И това се определя от ръководството на групата и на Изпълнителното бюро. И от тук господинът Зарков предложи да има разговор за ръководството на групата и с господин Стойнев са преценили, че той трябва да се оттегли като ръководител на групата и да остане само заместник-председател. Това показва един стил, който мисля, че трябва да бъде пример не само вътре в левицата, но и за всички политически партии - да няма канибализъм, да няма самоизяждане, а да се стигне до това, когато има грешки, те да бъдат признавани."

Киселова разкритикува работата на правителството в оставка - определени политики, определени министри по определени теми и даде конкретен пример:

"В изминалата седмица да сте видели министър на ГЕРБ? Не. Какви са причините за скока на цените? Министърът на икономиката и индустрията не знае какъв е ръста на цените, каква е причината. Хората все пак не ядат само един вид хляб, но трябва да знаеш каква е причината, за да се покачва цената на стоки от първа необходимост. Министърът на вътрешните работи цяла седмица бил в чужбина. Заместник-министърът от квотата на БСП отговаря при положение, че това не му е в ресора."

Попитана дали виждат опция за коалиция с Румен Радев, Наталия Киселова подчерта, че това е въпрос, който трябва да се отправи към сегашния лидер на БСП Крум Зарков и към ръководството на коалицията. "БСП и обединената левица гледат на всеки като на конкурент в предстоящи избори, а когато минат изборите, може да се говори за посоката", добави тя.

Тя коментира и излязлата информация, че Борислав Гуцанов може да запази поста си на социален министър в служебния кабинет. Киселова заяви, че преди да приеме, той би трябвало да се консултира с ръководството на партията:

"В момента не бива никоя партия да се опитва да си присвои г-н Гюров, защото това може да им изиграе лоша шега, по-добре да му дадем малък аванс на доверие, за да може да избере такъв състав на правителство, което да не предизвика сериозни политически напрежения, за да могат съвместно с ЦИК да подготвят изборите. Отговорност на г-н Гюров е да избере, които ще са министри в служебния кабинет, ако има представител на БСП и има устав и ако става дума за г-н Гуцанов, аз не знам за това, той трябва да се съобрази с тях, т.е. трябва да има предварително консултиране с ръководството на партията."

От изказването ѝ стана ясно още, че социалистите все още не са взели решение дали да подкрепят ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. Решението трябва да бъде взето от групата във вторник, но според нея правилата на изборите точно сега не е добре да бъдат променяни.

Вижте целия разговор във видеото

