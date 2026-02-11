БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

320 жалби заради високи сметки за ток са получени до вчера в КЕВР

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази

152 от жалбите са срещу „Електрохолд“, 89 срещи „ЕВН“ и 79 срещу „Енегро Про“

шокиращи сметки ток получиха абонати евн ndash започват извънредни проверки ерп тата страната обзор
Слушай новината

320 жалби за високи сметки за електроенергия са получени до вчера в Комисията за енергийно и водно регулиране. Това каза председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на изслушване в Комисията по енергетика в парламента.

152 от жалбите са срещу „Електрохолд“, 89 срещи „ЕВН“ и 79 срещу „Енегро Про“. През днешния ден са получени още около 80 жалби.

„Ние в момента извършваме тези проверки с приоритет. Ние се самосезирахме и започнахме проверките още преди да има една жалба в КЕВР. Към момента на стартиране на проверките на 4 февруари в Комисията не беше получина нито една жалба за високи сметки за ток. След като направихме брифинг на 5 февруари, заваляха жалби“, посочи Младеновски.

По думите му прави впечатление, че жалбите са на потребители, които се отопляват на електроенергия.

„Цената на тока не може да бъде причина за повишени сметки, защото тя не е повишавана от 1 юли, като е една от най-ниските в Европейския съюз“, допълни той.

Според Младеновски по-голямата част от жалбите нямат характеристики на жалби. В КЕВР се получават фактури на потребители, които не са доволни от сметките си, което допълнително забавя административния процес в регулатора.

По думите на Младеновски Комисията е изискала информация от електроразпределителните дружества.

"КЕВР ще сравнява отчетените количества енергия с фактурите за ток към съотносим период. Такъв период е януари на изминалата година. Въпреки разликите в температурите те са минимални", каза той.

Младеновски добави, че се проверява прилагането на действащите цени, отчетния период - дали е над 31 дни и начина на превалутиране на сметките. До момента не сме установили нарушения при превалутирането, отбеляза председателят на КЕВР.

"Там където установим, че има завишена сметка, която е завишена два, три, четири пъти спрямо съпоставим период ще сваляме електромерите, като те ще бъдат предоставяни на лаборатория за установяване на точността на изследването", обясни Младеновски.

#превалутиране #високи сметки за ток #жалби #енергодружества #проверки #КЕВР

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
4
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
6
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Общество

Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали най-много от началото на годината
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали най-много от началото на годината
На протест пред МВР граждани поискаха оставки заради случая "Петрохан" На протест пред МВР граждани поискаха оставки заради случая "Петрохан"
Чете се за: 00:52 мин.
Правителството одобри 1 800 000 евро за ремонт на храма "Покров Богородичен" в Кремиковския манастир Правителството одобри 1 800 000 евро за ремонт на храма "Покров Богородичен" в Кремиковския манастир
Чете се за: 00:45 мин.
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ) Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
Историята в "Мамник" се заплита: Първа среща с митичната птица и разтърсващи разкрития от миналото Историята в "Мамник" се заплита: Първа среща с митичната птица и разтърсващи разкрития от миналото
Чете се за: 01:32 мин.
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска" Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска"
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ