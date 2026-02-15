БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

Анина Цурбриген отпадна при олимпийския си дебют в гигантския слалом

от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Българската представителка не успя да финишира в първия си старт в Кортина д'Ампецо.

анина цурбриген отпадна олимпийския дебют гигантския слалом
Снимка: startphoto.bg
Анина Цурбриген не успя да завърши първия манш на гигантския слалом от олимпийската програма по ски-алпийски дисциплини на пистата "Олимпия деле Тофане“ в Кортина д'Ампецо.

В олимпийския си дебют 20-годишната ни представителка, която се състезава за България от 2023 година, допусна грешка в последната третина на трасето и отпадна. Цурбриген не успя да реагира навреме след неточна линия и пропусна врата, с което приключи участието си още в първия манш. След слизането си от трасето тя видимо беше разочарована от развоя на състезанието.

В Кортина тя участва в две дисциплини – гигантски слалом и слалом, като стартът в по-техничната дисциплина е насрочен за сряда.

След първия манш начело е Федерика Бриньоне (Италия) с време 1:03.23 минута. Втора е Лена Дюр (Германия) с изоставане от 0.34 секунди, а трета - София Годжа (Италия) на 0.46 секунди зад лидерката.

Борбата за медалите ще бъде решена във втория манш по-късно днес. Можете да я проследите от 14:25 в ефира на БНТ 3!

Свързани статии:

Петима българи на старт днес на Игрите в Милано/Кортина
Петима българи на старт днес на Игрите в Милано/Кортина
Стартовете и на петимата ще бъдат излъчени в ефира на БНТ.
Чете се за: 02:12 мин.
Мария Киркова: Надявам се Анина Цурбриген да покаже най-доброто от себе си в олимпийския си дебют
Мария Киркова: Надявам се Анина Цурбриген да покаже най-доброто от себе си в олимпийския си дебют
Бившата националка ще бъде в ролята на треньор на единствената ни...
Чете се за: 03:07 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026 #Анина Цурбриген

